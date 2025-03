Projetado para o Sucesso: SOFTSWISS levará nova campanha para o BiS SiGMA Américas 2025

O conceito criativo da campanha é o de que os softwares da empresa são projetados com a mesma precisão de um carro de F1.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma empresa internacional de tecnologia que fornece soluções de software para iGaming, anuncia a participação no BiS SiGMA Américas, um dos mais influentes eventos do setor de jogos de azar da América Latina. A edição deste ano será realizado em São Paulo (SP), de 7 a 10 de abril.

A participação na conferência destaca a expansão da SOFTSWISS no mercado latino-americano de iGaming. A empresa obteve recentemente a certificação no Brasil e no Peru para o SOFTSWISS Game Aggregator e obteve a certificação brasileira para o seu Jackpot Aggregator. A empresa também reforçou os seus laços na região através de uma parceria com o crescente talento do automobilismo Eduardo Barrichello para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2025.

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo para América Latina da SOFTSWISS, se juntará à equipe que trabalha no Estande M85 da empresa. Ele também fará uma aparição especial como palestrante principal na conferência da SiGMA, compartilhando percepções e perspectivas únicas do setor a partir de sua lendária experiência em corridas.

Barrichello comentou: “A América Latina é um continente de energia, paixão e criatividade ilimitadas. O rápido crescimento da indústria iGaming reflete isso perfeitamente. Estou ansioso para compartilhar minha perspectiva na SiGMA Americas e animado para falar sobre como o impulso da SOFTSWISS por tecnologia e excelência contribuirá para moldar o futuro deste mercado.”

A SOFTSWISS segue para a SiGMA Americas com sua nova campanha Engineered for Success (Projetado para o Sucesso, em tradução livre), inspirada na Fórmula 1. O conceito criativo revela a empresa como um parceiro tecnológico que cria soluções de software de alto desempenho, onde cada detalhe é projetado com a mesma precisão de um carro de F1.

Olga Resiga, Diretora de Desenvolvimento de Negócios da SOFTSWISS, compartilha: “Estamos entusiasmados em trazer nossa campanha ‘Engineered for Success’ e nossas melhores soluções de software para a SiGMA Americas, um ponto de encontro importante para nossos líderes da indústria neste continente. Nossa equipe está ansiosa para conhecer parceiros e clientes em potencial e construir juntos um negócio próspero na América Latina. Mal podemos esperar para revelar mais das nossas tecnologias e da nossa visão para o futuro deste mercado.”

A SOFTSWISS convida todos os participantes a agendar uma reunião no Estande M85 para explorar como suas soluções baseadas em tecnologia podem ajudar os operadores a desenvolver projetos de iGaming de sucesso.

