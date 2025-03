Brazilian Series of Poker: casa de apostas VBet anuncia patrocínio oficial ao BSOP

A parceria é o maior acordo de patrocínio da história do poker brasileiro.

A operadora de apostas esportivas VBet anunciou um acordo de patrocínio ao Brazilian Series of Poker (BSOP), o maior circuito de poker do país e da América Latina. A empresa de iGaming é patrocinadora máster do time de futebol do Botafogo.

“Este é o maior contrato de patrocínio para um evento de poker na história do Brasil, e certamente acelerará ainda mais o crescimento de um mercado já em expansão. A parceria permitirá a criação de eventos maiores e novas atrações, tanto presenciais quanto digitais“, afirmou Devanir Campos, co-CEO do BSOP.

O executivo acredita que o investimento terá um impacto positivo para o poker brasileiro, atraindo mais jogadores profissionais e amadores. Estão previstas ativações da marca envolvendo promoções e experiências interativas durante os eventos do BSOP.

“Nosso objetivo é que essa parceria seja duradoura e traga resultados excepcionais para ambas as partes. Por meio de ativações criativas, promoções exclusivas e uma experiência aprimorada no Poker, esperamos impulsionar juntos o crescimento desse mercado“, comentou um representante da VBet.

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Poker a ser realizada após a assinatura do contrato com a VBet será já nesta quinta-feira (13), com o BSOP São Paulo, que acontece até 19 de março, no hotel WTC Sheraton.

Veja também: Saiba quando começa a temporada 2025 do campeonato brasileiro de poker da BSOP