SOFTSWISS Game Aggregator recebe certificação para operar no Peru

SOFTSWISS obteve essa certificação através do laboratório GLI (Imagem: Divulgação )

Mercado de jogos do Peru promete ser um dos mais promissores da América Latina.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS obteve com sucesso a certificação de conformidade para o mercado peruano para seu Game Aggregator, um hub de conteúdo do setor de iGaming. Esse marco consolida a posição da empresa como uma das primeiras fornecedoras de tecnologia prontas para operar sob o novo framework regulatório do país.

Como parte do novo Framework Regulatório do Peru, iniciado em fevereiro de 2024, todos os operadores, plataformas, provedores de jogos e fornecedores técnicos devem obter a certificação até 1º de janeiro de 2025 para operar legalmente no mercado. A SOFTSWISS obteve essa certificação através da GLI, um laboratório de testes credenciado, garantindo que seu produto atende a todos os requisitos técnicos e legais estabelecidos pelas autoridades peruanas.

O mercado de jogos do Peru está entre os que mais crescem e promete ser um dos mais promissores da América Latina, com projeções indicando um CAGR de 5,97% e um volume de mercado de USD 420,60 milhões (R$ 2,19 bilhões) até 2029. Além disso, espera-se que a penetração de smartphones atinja 77,78% até o mesmo ano, o que oferece oportunidades significativas para a indústria de iGaming.

“O novo framework regulatório tem o potencial de atrair empresas de jogos internacionais e investidores, abrindo caminho para mais expansão no setor de iGaming”, afirmou Max Trafimovich, CCO da SOFTSWISS. “Estamos orgulhosos de ser uma das primeiras empresas a concluir os procedimentos necessários e estar totalmente preparados para esse mercado promissor.”

Essa conquista ocorre pouco depois da certificação do SOFTSWISS Game Aggregator no Brasil, destacando os planos ambiciosos da empresa de expandir e fortalecer sua liderança na região da América Latina.

Atualmente, o SOFTSWISS Game Aggregator possui o maior portfólio de jogos do mercado, com mais de 27.000 títulos, além de uma taxa de disponibilidade de 99,999% e serviços de alto nível. De acordo com uma pesquisa recente da Kantar, realizada em novembro de 2024, o produto recebeu uma pontuação geral de satisfação de 8,1 de 10 de seus clientes, reforçando sua reputação como uma solução confiável e líder no setor.

Com a certificação no Peru, a SOFTSWISS continua a demonstrar seu compromisso com a conformidade, inovação e entrega de serviços premium em mercados em rápida evolução.

A equipe da SOFTSWISS informa que estará disponível para discutir parcerias no Brasil e outros mercados durante o primeiro grande evento de iGaming de 2025, o ICE Barcelona, que ocorrerá de 20 a 22 de janeiro, no estande 2G42.