CPI das Bets: relatora apresenta requerimentos para ouvir diretores da Viacap sobre rifas e influenciadores

Convocações ainda precisam ser aprovadas para que os diretores sejam obrigados a comparecer à CPI.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, apresentou três requerimentos solicitando a convocação de diretores da Viacap para prestar depoimento sobre o funcionamento das rifas promovidas pela empresa. Os representantes indicados para a oitiva são Thiago Reus Roza Lopes Estevem, Thiago Assumpção Henriques e Tamira Bastos Mendes.

No documento, Thronicke justificou a convocação dos diretores da Viacap para esclarecer o uso de influenciadores na divulgação de rifas e os critérios dos sorteios, visando garantir a transparência e a lisura das premiações.

Conforme noticiado pelo site Yogonet Gaming News, A CPI também deseja esclarecer se a Viacap está cumprindo as normas do Ministério da Fazenda sobre a destinação de recursos para entidades beneficentes. Os senadores buscam informações sobre os valores transferidos para essas instituições e quanto a empresa retém.

Veja também: CPI das Bets: secretário da Receita Federal defende Imposto de Renda sobre apostas

Apesar dos requerimentos, as convocações ainda precisam ser aprovadas para que os diretores sejam obrigados a comparecer à CPI. Se aprovadas, as audiências poderão esclarecer o funcionamento das rifas e a relação da empresa com o mercado de apostas e influenciadores.

Vale ressaltar que o fato de alguém ser convocado para depor não implica, necessariamente, que essa pessoa seja suspeita de envolvimento em práticas ilegais.