SOFTSWISS faz parceria com Eduardo Barrichello para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2025

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia para a indústria de iGaming, anuncia sua parceria com o atleta do automobilismo Eduardo (Dudu) Barrichello para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2025. Barrichello, que integra a equipe Racing Spirit of Leman, dirigirá um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

Esta parceria dá continuidade à colaboração contínua da SOFTSWISS com a família Barrichello, que começou com a nomeação no ano passado da lenda da F1 Rubens Barrichello como Diretor Não Executivo da empresa na América Latina. Agora, a SOFTSWISS apoia a próxima geração de talentos do automobilismo, patrocinando Eduardo para a desafiadora série de eventos de resistência.

Valentina Bagniya, CMO da SOFTSWISS, comenta: “Seja na pista ou no mundo da tecnologia, o sucesso é impulsionado pela velocidade, precisão e trabalho em equipe. É por isso que estamos entusiasmados com a parceria com Eduardo Barrichello no WEC. Com base na nossa cooperação com Rubens Barrichello, apoiamos agora um novo piloto promissor que incorpora o mesmo espírito competitivo. Mal podemos esperar para ver Eduardo enfrentar algumas das pistas mais icônicas do mundo e estamos ansiosos para torcer por ele enquanto ele busca o sucesso neste prestigiado campeonato.”

A marca da SOFTSWISS estará presente no macacão, no boné e no carro de Eduardo.

Eduardo Barrichello acrescenta: “Correr no Campeonato Mundial de Endurance da FIA exige concentração total, pensamento estratégico e uma equipe forte ao seu redor. Estou muito entusiasmado por representar a SOFTSWISS, uma empresa que partilha a mesma mentalidade no mundo das soluções tecnológicas. É uma honra continuar o legado de Barrichello no automobilismo e, ao mesmo tempo, trilhar meu próprio caminho com este parceiro incrível a bordo.”

O Campeonato Mundial de Resistência da FIA é uma competição de automobilismo reconhecida mundialmente que testa os limites tanto dos pilotos quanto dos carros. O calendário do WEC inclui eventos em circuitos lendários em todo o mundo – com destaque para o prestigiado 24 Horas de Le Mans, a corrida de resistência ativa mais antiga do mundo. Realizada anualmente desde 1923, é o auge das corridas de resistência, atraindo os melhores pilotos e equipes de elite de todo o mundo.

A temporada do WEC começa no dia 28 de fevereiro e conta com oito eventos icônicos, incluindo, entre outros, as 6 Horas de São Paulo Rolex e as 6 Horas de Fuji.

