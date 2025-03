Play’n GO Music e MoneyGram Haas F1 Team lançam playlist oficial para o início da temporada 2025

A seleção musical apresenta uma combinação eclética de estilos, abrangendo rock, eletrônico, hip-hop e pop.

Comunicado de imprensa.- Em parceria com o MoneyGram Haas F1 Team, a Play’n GO Music lançou a playlist “Lights Out & Listen Up!”, criada especialmente para acompanhar o início da temporada 2025 da Fórmula 1, que começa em Melbourne.

A seleção musical reúne faixas de rock, eletrônico, hip-hop e pop, proporcionando uma trilha sonora eletrizante para os fãs que acompanham as emoções do automobilismo. Entre os destaques está a música “Quantum Rush”, do Humansion, uma faixa exclusiva da Play’n GO Music que adiciona uma dose extra de energia à experiência.

A parceria reforça a conexão entre música e automobilismo, como destacou Erryn Gracey, Líder de Expansão de Marca da Play’n GO: “Música e automobilismo compartilham a mesma essência – alta energia, emoção e uma experiência inesquecível. Esta playlist aproxima os fãs dessa adrenalina, seja na pista ou assistindo de casa.”

O entusiasmo também foi compartilhado por Ayao Komatsu, Chefe de Equipe do MoneyGram Haas F1 Team: “O início da temporada é sempre empolgante, e estamos entusiasmados em nos unir novamente à Play’n GO Music para oferecer aos fãs uma playlist tão emocionante quanto o dia da corrida.”

A playlist Play’n GO x MoneyGram Haas F1 Team Watch Party já está disponível no Spotify.

