Como parceria exclusiva entre a CBV e Sportradar visa impulsionar o voleibol brasileiro

A Sportradar usará computadores para captar dados detalhados de jogos e treinos em quadra e na praia.

Comunicado de imprensa.- A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta quinta-feira (13), uma extensa parceria com a Sportradar AG (NASDAQ: SRAD), empresa de tecnologia esportiva, para impulsionar o voleibol brasileiro por meio da modernização da captação de dados estatísticos, aumento do engajamento dos fãs e combate à corrupção e manipulação de resultados.

Ao longo do acordo de cinco anos, a Sportradar irá ampliar o uso de computadores para capturar dados profundos de jogos e treinos, tanto na quadra quanto na praia. Na parceria está prevista a instalação de um hub de dados de jogadores brasileiros para monitorar e acompanhar atletas de todas as categorias, com a instalação de tecnologia automatizada de coleta de dados e produção de vídeo no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema.

Em colaboração com outra parceira da CBV, a VolleyStation – empresa especializada em software para voleibol, a Sportradar fornecerá diversas novas soluções tecnológicas para a confederação. O acordo já viabilizou a modernização da captação de dados estatísticos e a implementação do Sistema de Revisão por Vídeo (sistema de desafio) em todas as partidas da Superliga, garantindo arbitragens mais precisas e eficientes durante as competições.

A Sportradar também será responsável pela proteção das mais de 7.400 partidas anuais da CBV contra corrupção e manipulação de resultados por meio de seu renomado Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS, na sigla em inglês), além de fornecer outros serviços de integridade, incluindo workshops educacionais para atletas, oficiais e árbitros.

“Estamos muito orgulhosos de anunciar que a CBV escolheu a Sportradar para transformar a performance esportiva do voleibol brasileiro”, comemora Sergio Floris, Diretor Geral da Sportradar no Brasil. “Por meio desta parceria, estamos equipando a CBV com dados aprofundados e insights importantes para identificar a nova geração de campeões, além de garantir a integridade de todas as competições em que eles estão envolvidos”.

“A parceria com a Sportradar já trouxe frutos importantes, como a implementação do sistema de desafio em todas as partidas da Superliga, trazendo ainda mais segurança e equidade para as partidas. Além disso, os dados específicos de cada atleta são ferramenta fundamental para o desenvolvimento do voleibol nacional”, explica Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.

“Estamos concentrando e ampliando a parceria com a Sportradar, por meio do seu portfólio de produtos e serviços, para aumento da eficiência técnica, operacional e comercial da CBV. É mais um passo importante em nosso aprimoramento constante da relação entre fãs e esporte. Os dados gerados pela Sportradar permitirão o desenvolvimento de novas experiência para os torcedores e novas possibilidades de receitas para a CBV”, diz Henrique Netto, diretor de Marketing e Novos Negócios da CBV.

A CBV é uma das confederações esportivas de mais sucesso no Brasil, com 14 medalhas olímpicas no vôlei de praia, 12 no vôlei de quadra. O Brasil é ainda um dos mais países com mais sucesso na história da Liga Mundial de Vôlei, com nove títulos.

