O Agregador de Jackpot da SOFTSWISS recebe a certificação no Brasil

O SOFTSWISS Jackpot Aggregator atendeu a todos os requisitos técnicos e legais estabelecidos pelas autoridades brasileiras.

Comunicado de imprensa.- A provedora de tecnologia para iGaming SOFTSWISS anunciou que seu Jackpot Aggregator, uma solução abrangente de engajamento de jogadores, obteve com sucesso a certificação para o mercado brasileiro.

Seguindo seu principal produto, o SOFTSWISS Game Aggregator, que foi o primeiro a ser certificado no Brasil, a SOFTSWISS recebeu agora aprovação para sua ferramenta de engajamento, o Jackpot Aggregator, atendendo a todos os requisitos técnicos e legais estabelecidos pelas autoridades brasileiras. Ambos os produtos – o SOFTSWISS Game Aggregator e o SOFTSWISS Jackpot Aggregator – podem ser usados ​​de forma independente ou em conjunto, melhorando significativamente os KPIs (Key Performance Indicator, que pode ser traduzido como Indicador-Chave de Desempenho) do cassino.

Com a regulamentação do iGaming em vigor desde 1º de janeiro de 2025, as empresas que planejam operar no país deverão obter a certificação. A legislação impõe padrões de jogo responsável, alinhando-se com princípios já adotados em muitos mercados regulamentados.

Para as operadoras que operam legalmente no mercado brasileiro, a principal prioridade é interagir com os jogadores de forma responsável e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de jogo cativante usando ferramentas aprovadas, seguras e eficazes.

O SOFTSWISS Jackpot Aggregator oferece várias mecânicas de jackpot flexíveis, adaptadas para melhorar o envolvimento do usuário em diferentes segmentos de jogadores. Entre seus recursos de destaque estão prêmios em diferentes níveis, bônus, jackpots personalizados e outros.

Para manter esse alto nível de desempenho, a SOFTSWISS reforçou seu compromisso com o mercado brasileiro ao nomear Rubens Barrichello, o lendário piloto brasileiro de Fórmula 1, como Diretor Não-Executivo. Além disso, para garantir operações perfeitas e respostas rápidas às necessidades contínuas, a SOFTSWISS estabeleceu uma equipe dedicada de gerentes de desenvolvimento de negócios locais no Brasil.

Angelina Stasiuk, head de Business Line da SOFTSWISS Jackpot Aggregator, comentou: “Estamos entusiasmados em trazer o Jackpot Aggregator para o mercado brasileiro. O Brasil é um mercado enorme e em rápido crescimento, e já temos potenciais clientes certificados lá que estão buscando ativamente ferramentas de engajamento inovadoras. O Jackpot Aggregator é a solução perfeita para atender a essas demandas, fornecendo aos operadores ferramentas poderosas para aumentar a retenção e o envolvimento dos jogadores.”

O Jackpot Aggregator pode ser usado juntamente com o Game Aggregator. A equipe SOFTSWISS estará à disposição para discutir parcerias no Brasil e em outros mercados no SBC Summit Rio, de 25 a 27 de fevereiro.

