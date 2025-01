Ícone da Fórmula 1, Rubens Barrichello dá início à nova série da SOFTSWISS no YouTube

Barrichello é o primeiro convidado no novo projeto do canal do YouTube da SOFTSWISS. (Imagem: SOFTSWISS)

A SOFTSWISS Excellence Talks fornecerá conselhos práticos e insights motivacionais para profissionais de todos os setores.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora global de soluções inovadoras de iGaming com mais de 15 anos de experiência, lançou a SOFTSWISS Excellence Talks. A série do YouTube conecta profissionais com líderes inspiradores de diversos setores, promovendo a colaboração interdisciplinar para gerar novas ideias e novas perspectivas.

A SOFTSWISS Excellence Talks contará com especialistas renomados de diversas áreas, oferecendo conselhos práticos e insights motivacionais para profissionais de todos os setores. Novos episódios serão anunciados regularmente nas plataformas de mídia social e no canal do YouTube da SOFTSWISS.

O primeiro episódio apresenta a lenda da Fórmula 1 Rubens Barrichello, agora Diretor Não Executivo na América Latina da SOFTSWISS, e Ivan Montik, Fundador da SOFTSWISS. Nesta conversa perspicaz, Rubens Barrichello reflete sobre sua notável jornada na F1, compartilha histórias de seu tempo trabalhando ao lado de Michael Schumacher na Ferrari e explora como as lições das pistas de corrida podem impulsionar o sucesso nos negócios.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comenta: “Estamos entusiasmados em compartilhar nossa experiência e convidar pessoas excepcionais para o SOFTSWISS Excellence Talks para explorar as interseções dos negócios e sua experiência única. Durante essas entrevistas, pretendemos descobrir pontos em comum entre os setores e inspirar os profissionais com insights práticos”.

“Este projeto visa aprender com pessoas extraordinárias, ajudar as empresas a prosperar e capacitar os indivíduos para serem mais eficientes, mais fortes e realmente gostarem do que fazem. No primeiro episódio, Rubens ofereceu insights incríveis sobre trabalho em equipe, liderança e vida em um dos esportes mais competitivos e inovadores do mundo”, complementou o executivo.

O programa do YouTube baseia-se num evento recente no principal centro de desenvolvimento da empresa em Poznań, na Polônia. Neste encontro, Rubens Barrichello proferiu um inspirador discurso motivacional, participou de uma animada sessão de perguntas e respostas com profissionais locais e premiou as questões mais instigantes levantadas durante o debate.

Para ver mais de perto a visão e inovação da SOFTSWISS, os participantes da ICE Barcelona 2025 podem se juntar à equipe no estande 2G42, onde mais estratégias e insights serão compartilhados.

