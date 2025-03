Frederico Caputi, da Altenar: “Estamos ansiosos para compartilhar nossa experiência e explorar novas oportunidades no SiGMA Americas!”

Altenar destaca inovações em sportsbook e marketing para atender às necessidades do mercado latino-americano.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista concedida ao Focus Gaming News, Frederico Caputi, Gerente de Vendas LatAm da Altenar, compartilhou suas expectativas para o SiGMA Americas, destacando a empolgação da empresa em fortalecer sua presença no mercado latino-americano, explorar novas oportunidades e apresentar inovações tecnológicas que impulsionam o crescimento dos operadores na região.

A Altenar está indo para o SiGMA Americas. Quais são seus planos para este evento?

A Altenar está empolgada em participar do SiGMA Americas, pois é uma oportunidade fantástica para fortalecer nossa presença no mercado latino-americano. Nosso foco no evento será conectar-nos com operadores em busca de uma solução de sportsbook de alto desempenho, apresentar nossas inovações mais recentes e discutir como nossa tecnologia pode impulsionar o crescimento de marcas estabelecidas e novos entrantes na região.

Estaremos envolvidos em conversas estratégicas sobre o cenário regulatório em constante evolução, as tendências locais de mercado e a crescente demanda por soluções de apostas esportivas personalizáveis e baseadas em dados. Além disso, estamos ansiosos para nos reunir com parceiros atuais e potenciais para explorar soluções personalizadas que atendam aos seus objetivos de negócios.

Com nossa trajetória comprovada na LatAm e os avanços recentes em nossa plataforma, a Altenar está bem posicionada para apoiar os operadores na navegação deste mercado dinâmico. Estamos ansiosos para compartilhar nossa experiência e explorar novas oportunidades no SiGMA Americas!

Haverá ênfase em algum produto específico no SiGMA Americas?

Temos uma gama de produtos inovadores que atendem bem às necessidades dos operadores da LatAm, por isso a ênfase será em como esses produtos podem ser usados em conjunto para elevar a experiência de apostas e aumentar a receita. Nossa cobertura esportiva continua a melhorar, e recentemente aprimoramos nossa oferta para eSports e apostas virtuais, além de novas funcionalidades empolgantes, como os “bet cards”, que permitem aos operadores não apenas oferecer conteúdo exclusivo, mas também permitem que influenciadores compartilhem um bet card para que seus seguidores possam apostar diretamente.

Obviamente, o futebol é a grande paixão no Brasil, então também enfatizaremos como nossas ferramentas de marketing podem ser usadas para atender a esse público. O Bet Boost pode garantir que as melhores odds sejam oferecidas para os jogos e competições que mais importam para os usuários. Outras funcionalidades como Bore Draw e Early Payout também são projetadas com os fãs de futebol em mente, enquanto nosso sistema de recompensas incentiva a lealdade dos jogadores e o Betslip Boost pode adicionar ainda mais emoção.

Quais você acha que serão os principais tópicos de discussão no mercado latino-americano este ano?

As mudanças nas regulamentações em todo o continente sempre são um foco importante, mas, em termos de produtos, um dos principais tópicos é a necessidade de fornecer opções de apostas mais personalizadas. Produtos como nosso widget de mercados rápidos atendem à crescente demanda por gratificação instantânea nas apostas – cada vez mais jogadores querem uma emoção rápida, por isso buscamos oferecer a chance de fazer apostas rápidas em uma ampla gama de mercados. Isso é facilitado pela nossa integração com feeds de dados dos principais fornecedores.

O uso de serviços de inteligência também está crescendo, e nossa solução interna aproveita os dados gerados pelo nosso sportsbook. Os operadores podem usar esses dados de novas maneiras, como criar conteúdo personalizado, realizar segmentação automatizada de usuários e criar grupos de audiência. A análise do comportamento dos jogadores pode ser usada para recomendar experiências personalizadas e conteúdo que se alinhe aos interesses dos jogadores e melhore as taxas de retenção.

O uso ampliado de dados dos jogadores também pode ajudar os operadores a alcançar objetivos comerciais chave e melhorar a detecção de riscos, o que ajuda a proteger os interesses financeiros dos operadores e a incentivar o jogo responsável.

Quais vantagens específicas você espera que o novo escritório da Altenar em São Paulo traga para as operações no Brasil?

A abertura do escritório em São Paulo é um passo estratégico para a Altenar, pois nos permite atender melhor nossos parceiros e otimizar as operações dentro do mercado brasileiro, que está em plena expansão.

Essa presença local não só aprimora nossa capacidade de suporte ao cliente, mas também aumenta significativamente nossa capacidade de resposta às necessidades do mercado e às mudanças regulatórias. É um desenvolvimento empolgante que se alinha perfeitamente com nosso compromisso com o crescimento e a excelência na América Latina.

Veja também: Altenar expande operação na América Latina com novos escritórios no Brasil e licença no Peru

Como a Altenar planeja expandir sua base de clientes na América Latina, aproveitando o sucesso do escritório no Uruguai?

A Altenar está sempre em busca de oportunidades para expandir e fortalecer nossa presença em toda a América Latina. Constantemente avaliamos o cenário regulatório e o potencial de mercado de cada país para identificar as melhores oportunidades de crescimento.

Estamos de olho em mercados onde as regulamentações parecem ser implementadas em breve, como Chile e Equador. Também estamos focados em aprofundar nossos relacionamentos nos mercados onde já temos presença. A América Latina é uma região dinâmica e estamos comprometidos em fornecer nossa plataforma de sportsbook de ponta para operadores em todo o continente.

Quais são os principais objetivos das operações da Altenar na LatAm nos próximos 12 meses?

Um dos principais objetivos é garantir que nossos produtos e conteúdos permaneçam adaptados às necessidades do público de cada mercado, pois cada um é único. Simplesmente replicar as mesmas ofertas em todos os mercados da LatAm não funcionará. Existem várias partes de um sportsbook que podem ser adaptadas para focar em um público específico, como a linguagem utilizada, os eventos cobertos e as opções de pagamento disponíveis.

A experiência da Altenar em mercados regulamentados ao redor do mundo nos dá o conhecimento e a expertise necessários para adaptar nossa solução de sportsbook às exigências locais.

Também queremos continuar trabalhando de perto com nossos clientes existentes e maximizar sua rentabilidade, apoiando-os com as estratégias de gerenciamento de risco e trading mais adequadas. Os operadores precisam de ferramentas de gerenciamento de risco confiáveis que se adaptem aos comportamentos locais de apostas, garantindo que as margens sejam protegidas enquanto ainda oferecemos odds atraentes.

A Altenar oferece soluções de trading personalizáveis, aproveitando a análise de dados em tempo real para detectar padrões de apostas, identificar jogadores experientes e gerenciar a exposição de forma eficiente. Nossas ferramentas de gerenciamento de risco ajudam os operadores a reduzir passivos, mantendo as odds competitivas, garantindo uma operação de sportsbook sustentável e rentável.

Veja também: Altenar lança série de webinars sobre apostas esportivas e estreia com foco no Brasil