Mercado iGaming no Brasil: SOFTSWISS lança edição 2025 de pesquisa

Guia fornece informações sobre licenciamento, conformidade e tendências no mercado de jogos online no Brasil.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de software para iGaming, lançou uma nova edição da Pesquisa de Mercado iGaming no Brasil, oferecendo uma visão detalhada sobre o recém-regulamentado mercado brasileiro em 2025. O guia fornece aos operadores informações sobre licenciamento, conformidade regulatória e tendências de mercado, à medida que o Brasil entra em uma nova era de jogos online.

O Brasil, o maior país da América Latina, consolidou sua posição como um mercado de iGaming de alto potencial. Com uma população de mais de 218 milhões e um PIB de 2,33 trilhões de dólares (11,65 trilhões de reais), o país é uma das economias que mais cresce no mundo. A adoção digital também está em alta, com mais de 86% dos brasileiros utilizando a internet e a penetração móvel ultrapassando 97%.

Após o lançamento oficial da regulamentação total do iGaming em janeiro de 2025, espera-se que o mercado cresça significativamente, com projeções estimando seu valor em 10 bilhões de dólares (50 milhões de reais) até 2029. Para garantir o desenvolvimento sustentável da indústria, o órgão regulador implementou medidas rigorosas de conformidade, políticas de proteção ao jogador e estruturas de licenciamento bem definidas.

O cenário regulatório no Brasil passou por uma transformação substancial, culminando na promulgação da Lei nº 14.790 em 2023, que formalizou o mercado, e na criação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) em 2024. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, apenas operadores licenciados podem fornecer serviços de jogos online e apostas legalmente.

Dario Leiman, Head de Desenvolvimento de Negócios na América Latina da SOFTSWISS, comentou sobre os primeiros meses após as mudanças regulatórias.

“A regulamentação do mercado de iGaming do Brasil foi um dos marcos mais significativos da indústria nos últimos anos. Embora a nova estrutura ofereça estabilidade e clareza legal, os operadores precisam navegar em um ambiente altamente regulamentado com exigências rigorosas de conformidade. Os primeiros meses de 2025 já destacaram desafios-chave, como estruturas tributárias e complexidade no licenciamento. No entanto, essa regulamentação rígida também oferece oportunidades para empresas bem preparadas estabelecerem uma presença forte neste mercado.”

A Pesquisa de Mercado iGaming no Brasil é um recurso vital para empresas que buscam entrar ou expandir no mercado regulamentado. O relatório fornece uma análise detalhada dos seguintes aspectos críticos:

Conformidade Regulatória : Exigências de propriedade local, processos de licenciamento e estruturas fiscais, incluindo custos e taxas específicas.

: Exigências de propriedade local, processos de licenciamento e estruturas fiscais, incluindo custos e taxas específicas. Segurança e Proteção de Dados : Medidas obrigatórias, como a certificação ISO 27001 , registro de domínio “bet.br” e armazenamento de dados dentro do Brasil.

: Medidas obrigatórias, como a certificação , registro de domínio e armazenamento de dados dentro do Brasil. Tendências de Comportamento do Jogador : Preferências em cassinos online e apostas esportivas, incluindo tipos de jogos e hábitos de apostas.

: Preferências em cassinos online e apostas esportivas, incluindo tipos de jogos e hábitos de apostas. Estratégias de Localização : A importância de interfaces em português brasileiro , jogos voltados para dispositivos móveis e soluções de pagamento locais, como o PIX .

: A importância de interfaces em , jogos voltados para dispositivos móveis e soluções de pagamento locais, como o . Regulamentação de Publicidade e Pagamentos: Requisitos de conformidade, restrições de marketing e as mais recentes regras de transações financeiras.

À medida que o mercado regulamentado de iGaming no Brasil amadurece, os operadores precisam se manter ágeis na adaptação às mudanças legais e às expectativas dos consumidores. Com seu vasto conhecimento de mercado e soluções robustas, a SOFTSWISS continua a ajudar os players da indústria a alcançar crescimento sustentável na região.

Notavelmente, Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo para a América Latina da SOFTSWISS, esteve ativamente envolvido no processo de relançamento da pesquisa. Aproveitando seu profundo entendimento do comportamento do consumidor brasileiro e sua experiência em fomentar parcerias locais, Rubens forneceu valiosas informações sobre estratégias de localização de mercado e abordagens de engajamento com jogadores, ajudando a garantir que o relatório reflita o cenário cultural e tecnológico único do Brasil.

