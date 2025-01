Plataforma de software para afiliados da SOFTSWISS é premiada no IGA 2025

Affilka by SOFTSWISS foi premiada como Empresa de Afiliados do Ano.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no setor de iGaming, anunciou que a Affilka by SOFTSWISS foi premiada como Empresa de Afiliados do Ano no International Gaming Awards 2025. A plataforma, reconhecida por sua eficiência, auxilia na gestão, acompanhamento e análise de desempenho de afiliados de forma prática e eficaz.

O International Gaming Awards reconhece os principais especialistas do setor, abrangendo tanto operações online quanto físicas. A conquista chegou como um presente no 7º aniversário da plataforma Affilka by SOFTSWISS, destacando seu foco em otimizar a gestão de programas de afiliados e melhorar a eficiência operacional de seus clientes. A plataforma tem se firmado como uma referência tecnológica no setor de iGaming, apoiando operadores na melhoria de parcerias com afiliados.

Atualmente, a plataforma atende mais de 440 marcas de iGaming, possui mais de 360.000 contas de afiliados e 85 milhões de jogadores registrados. Um de seus avanços mais impactantes é o recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído, que acelera os redirecionamentos em até cinco vezes, reduz as taxas de rejeição e aumenta as conversões em até 7%. Ao permitir que jogadores acessem sites de cassino mais rapidamente, o recurso impulsiona registros e depósitos.

Veja também: Equilibrando regulamentos e oportunidades em 2025: informações da SOFTSWISS

Outras funcionalidades de destaque incluem o processamento de pagamentos integrado, que simplifica operações financeiras com sistemas de pagamento confiáveis e transferências bancárias. A plataforma também oferece um construtor de comissões flexível e relatórios em quase tempo real, permitindo que os operadores adaptem suas estratégias às necessidades de negócios em constante evolução.

“Estamos honrados em receber esse reconhecimento em um nível tão prestigiado”, disse Anastasia Borovaya, Head da Affilka by SOFTSWISS. “Este prêmio reflete nossa dedicação incansável em oferecer as melhores soluções de gestão de afiliados na indústria. Com mais de sete anos de experiência, uma equipe altamente profissional e uma paixão pela inovação, construímos uma plataforma que garante um serviço excepcional e aprimoramentos contínuos para nossos clientes. Estamos comprometidos em manter esse ritmo e apoiar o crescimento de nossos parceiros em todo o mundo.”

Agora, a Affilka by SOFTSWISS está apresentando suas mais recentes inovações e conquistas no evento iGB Affiliate em Barcelona. Nesta terça-feira (21) e quarta (22), a equipe está recebendo parceiros e clientes no estande C10.