Mineira da Sorte Loteria: consórcio anuncia Roberto Souto como novo CEO

Minas Gerais.- O consórcio Mineira da Sorte Loteria (MSL), grupo responsável pela operação de jogos lotéricos no estado de Minas Gerais, anunciou Roberto Souto como novo CEO. A empresa atua sob licença da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) e tem como seus produtos de maior destaque a loteria passiva Trem das 11 e a loteria instantânea Raspadinha.

“Estou assumindo a MSL com o desafio de elevar a organização para um próximo nível. Por isso, os próximos passos incluem o aprimoramento da equipe comercial, a criação de um portfólio mais robusto e a exploração de novos canais para alcançar nossos consumidores”, disse Souto.

O executivo tem mais de 20 anos de experiência em áreas como comercial, marketing, operações, vendas e comportamento de consumidores. Ele já trabalhou em grandes empresas como Coca-Cola, Vigor e Mondelez.

“Estamos trabalhando intensamente com nossa equipe e governanças para superar alguns desafios. Para expandirmos nossa capilaridade, precisamos reforçar nossa postura como uma empresa ética, que atua em conformidade com todos os trâmites legais e que é reconhecida pela WSL (World Lottery Association) como uma das poucas organizações a seguir as diretrizes do Jogo Responsável no mundo. Nosso objetivo é ajudar os consumidores a conquistar seus sonhos por meio de produtos de alta qualidade e mecânicas claras de funcionamento”, explicou o novo CEO da MSL.

Roberto Souto substitui o italiano Roberto Quattrini no comando do grupo. Souto retorna para Minas Gerais, um estado que tem ligação afetiva. “Minha família cresceu aqui e eu amo a região. Viajar pelo interior de Minas é algo que me encanta. Brinco que minha certidão de nascimento é paulista, mas meu coração é mineiro”, disse o executivo.

“Em Minas, é preciso fazer um trabalho inicial sólido para superar a desconfiança, que é característica do cliente local. A chave para o sucesso é investir na credibilidade e no relacionamento com os consumidores e parceiros”, finalizou Souto.

