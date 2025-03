SeuBet: operadora de apostas lança competição para afiliados

Os afiliados que forem melhor qualificados poderão assistir a final da Champions League.

A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online SeuBet, parte do Grupo H2, lançou uma ação para os seus afiliados. Os parceiros que conseguirem as melhores classificações poderão assistir à final da Champions League deste ano na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, no dia 31 de maio.

A iniciativa vai até o final do mês de abril e vai premiar cinco parceiros que registrarem o maior volume de depósitos iniciais de clientes qualificados (Qualified First-time Deposits) ou QFTDs. Os melhores afiliados vão ganhar passagens aéreas, hospedagem, ingressos e outros custos pagos para acompanhar uma das partidas mais esperadas do futebol mundial.

“QFTD é um indicador-chave para entender não apenas o volume, mas a qualidade da base trazida pelos parceiros. Queremos reconhecer quem entrega resultados alinhados com nossa visão de longo prazo”, explica Gabriel Silva, sócio e head de afiliados da SeuBet.

A companhia já promoveu ações de engajamento de afiliados anteriormente. Em 2024, a companhia promoveu uma disputa semelhante, a Race SeuBet Champions League, que levou os vencedores para acompanhar a final da Liga dos Campeões da Europa em Wembley, em Londres, Inglaterra.

No mesmo ano, foi promovida a Porsche Cup, que deu ao vencedor o carro Porsche 911 e para os outros nove melhores ranqueados relógios Rolex e kits de tecnologia.

“Cada iniciativa é cuidadosamente estruturada para atender a objetivos estratégicos e fortalecer nossa parceria com os nossos afiliados. Em 2024, tanto Porsche Cup, como a Race SeuBet Champions League, mostraram que o volume qualificado pode se traduzir em prêmios para os nossos parceiros. Agora, com a edição de 2025, queremos elevar esse patamar – transformando a captação eficiente em uma oportunidade global e inesquecível”, afirmou Gabriel Silva.

