Como a Sportingbet se tornou a patrocinadora oficial da NBA no Brasil

A Sportingbet também será patrocinadora da NBA House no Brasil.

A Sportingbet firmou uma parceria inédita com a NBA no Brasil, tornando-se a primeira patrocinadora oficial de apostas da liga de basquete no país. O acordo, de vínculo plurianual, tem como objetivo aproximar os brasileiros do basquete, esporte com uma base de fãs já consolidada no país.

“A Sportingbet tem muito orgulho de anunciar sua colaboração com a NBA, um projeto que nos aproxima ainda mais de nossos consumidores e dos brasileiros que, culturalmente, amam o basquete. Estamos entusiasmados com o que podemos construir juntos, em parceria com uma das principais marcas esportivas do mundo para engajar a base de fãs no enorme e vibrante mercado brasileiro”, disse Curry Sloan, EVP/MD LatAm, Canadá e Ibéria da Entain, grupo responsável pela Sportingbet.

De acordo o site Poder360, a colaboração trará vantagens e experiências exclusivas para os fãs de basquete no Brasil, como promoções especiais e a chance de assistir a jogos da NBA nos Estados Unidos. Além disso, a Sportingbet também será patrocinadora da NBA House no Brasil, evento tradicional durante as finais da NBA, que ocorrerá em São Paulo em junho de 2025.

“Identificamos essa oportunidade como uma forma de proporcionar experiências novas e criativas para os fãs da NBA no lançamento do recém-regulamentado mercado de apostas esportivas no Brasil. Trabalhar com a Sportingbet nos permite combinar a emoção do nosso jogo com uma plataforma envolvente para que os fãs interajam com a NBA de forma responsável”, disse Kuljeet Sindhar, vice-presidente de International Gaming & Data Ventures da NBA.