7 anos de inovação em afiliados: Affilka da SOFTSWISS celebra aniversário

Plataforma de gestão de afiliados atende mais de 440 marcas.

Comunicado de imprensa.- Nesta quarta-feira (15), a SOFTSWISS, uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no setor de iGaming, celebra o 7º aniversário de sua plataforma de marketing de afiliados e destaca marcos importantes do produto.

Lançada em 2018, a Affilka by SOFTSWISS rapidamente se tornou uma das principais plataformas de gestão de afiliados para o setor de iGaming. Agora, ao comemorar 7 anos, a plataforma atende a mais de 440 marcas, demonstrando sua crescente relevância. Vale destacar que o número de operadores de iGaming utilizando a plataforma aumentou 37% no último ano.

Oferecendo ferramentas de ponta, como o recém-apresentado recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído, Relatórios Abrangentes, o Flexível Construtor de Comissões e o Processamento de Pagamentos Integrado, a plataforma ajuda operadores a alinharem-se com as tendências atuais de marketing de afiliados, otimizando a gestão de programas de afiliados e elevando a eficiência operacional.

Otimização da Experiência do Usuário com o Recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído

Esse recurso atende à crescente demanda por otimização da experiência do usuário e redução de fricções na jornada digital. Redirecionamentos rápidos e fluidos, com velocidade até 5 vezes maior, maximizam o engajamento, reduzem as taxas de rejeição e melhoram as conversões, refletindo a prioridade do setor em designs centrados no cliente.

Testes simulados em uma região mostraram que o tempo de redirecionamento foi reduzido de 1,5 segundo para apenas 300 a 500 milissegundos – um dos tempos de resposta mais rápidos da indústria. Como resultado, o recurso aumentou entre 3,5% e 7% o número de usuários que acessaram com sucesso os sites de cassinos, gerando mais cadastros e depósitos.

Relatórios Abrangentes para Decisões Baseadas em Dados

A Affilka by SOFTSWISS oferece relatórios abrangentes com estatísticas quase em tempo real. Essa ferramenta analítica avançada responde à crescente necessidade de dados acionáveis completos. Tanto operadores quanto afiliados têm acesso a informações pontuais para tomar decisões informadas. Quanto mais rápido os afiliados recebem dados sobre a atividade dos jogadores, mais rapidamente podem ajustar suas estratégias de marketing para atrair tráfego de maior qualidade.

Construtor de Comissões Flexível para Personalização

Afiliados e operadores estão buscando estruturas de comissão personalizadas para se alinhar melhor às métricas de desempenho. O Construtor de Comissões Flexível da Affilka by SOFTSWISS atende a essa demanda, permitindo criar modelos CPA, RevShare, Híbridos e outros sob medida, atendendo a diversas necessidades empresariais.

Processamento de Pagamentos Integrado para Operações Financeiras Sem Complicações

Com a expansão global da indústria de afiliados, garantir soluções de pagamento pontuais, seguras e multicurrency é fundamental. O Processamento de Pagamentos Integrado simplifica fluxos financeiros, promovendo confiança e retenção de afiliados por meio de pagamentos ágeis e descomplicados.

A Affilka by SOFTSWISS integra diversos sistemas de pagamento, como Neteller, Skrill, Cryptoprocessing e transferências bancárias, possibilitando pagamentos eficientes diretamente pelo painel administrativo da plataforma. Esse processamento fluido melhora a eficiência operacional e garante que os afiliados recebam seus ganhos rapidamente.

Planos para 2025

Anastasia Borovaya, Head da Affilka by SOFTSWISS, compartilha: “Estamos aprimorando nossa plataforma com recursos como Análise de Coortes, Relatórios de Tráfego para afiliados e um Módulo de Subafiliados melhorado, com novos planos de comissão e ferramentas de relatório. Métodos de pagamento geo-específicos para saques de afiliados também serão introduzidos. Continuaremos focados em otimizar a entrega de tráfego, balanceamento de carga e melhorias na estabilidade do sistema para garantir um fluxo de tráfego ininterrupto.”

A Análise de Coortes fornecerá insights mais profundos sobre o comportamento dos jogadores ao longo do tempo. O Relatório de Tráfego para afiliados trará dados detalhados sobre cliques por país, dispositivo, sistema operacional e outros critérios essenciais.

A equipe da Affilka by SOFTSWISS aguarda discussões e colaborações no evento iGB Affiliate, nos dias 21 e 22 de janeiro, em Barcelona. Parceiros e clientes podem agendar reuniões no stand C10.