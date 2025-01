Quem era André Feldman, CEO da BIG Brazil que morreu em queda de helicóptero em Caieiras (SP)

André Feldman tinha 50 anos, mais de 20 deles dedicados ao mercado de jogos de azar no Brasil. (Foto: Reprodução)

A esposa de Feldman também morreu. A filha do casal e o piloto foram socorridos com vida.

São Paulo.- O empresário André Feldman, de 50 anos, CEO da BIG Brazil, morreu na queda de um helicóptero na noite da quinta-feira (16), na cidade de Caieiras (SP). A esposa Feldman, Juliana Alves Feldman, também morreu no acidente. A filha do casal, de 12 anos, e o piloto foram socorridos com vida.

André trabalhou na indústria de jogos de azar por mais de 20 anos. Ele foi representante do Grupo Caesars no Brasil e chegou a organizar a competição de poker World Series of Poker (WSOP) Brasil. Ele foi um dos fundadores da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).

A operadora de apostas Caesars, que é administrada pela BIG Brazil, é uma das empresas presentes na lista do Ministério da Fazenda que possuem a licença para operar no país. A companhia também possui a licença estadual emitida pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

Segundo o g1, o helicóptero caiu em uma área de mata fechada, na Região Metropolitana de São Paulo. A aeronave foi localizada por volta das 6h15 da sexta-feira (17). O piloto e a menina foram levados para o Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Ainda segundo o g1, o piloto Edenilson de Oliveira Costa prestava serviço particular para a família e pilotava a aeronave que pertencia a André. A filha do casal, Bethina Feldman, saiu caminhando dos destroços junto com Edenilson e indicou aos socorristas onde estavam os pais.

Além de Bethina, André e Juliana têm um casal de gêmeos de 9 anos. A família é de Americana (SP) e morava na cidade vizinha, Nova Odessa. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, publicou em suas redes sociais uma nota de pesar: “Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade”.