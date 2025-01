A EstrelaBet voltou: Casa de apostas firma acordo de patrocínio com o Villa Nova-MG

Marca da empresa ocupará espaço nas mangas do uniforme do time (Imagem:: Divulgação)

Parceria será durante o Campeonato Mineiro 2025. Empresa volta a patrocinar o clube após um ano.

Depois de um ano, a EstrelaBet anunciou o retorno de seu apoio ao Villa Nova, de Nova Lima (MG). A marca da plataforma de apostas e jogos online originária de Minas Gerais estará presente na manga da camisa do time ao longo de toda a temporada do Campeonato Mineiro de 2025.

“O Villa Nova carrega uma história centenária no futebol mineiro, e para a EstrelaBet é uma honra estar ao lado do clube mais uma vez. Acreditamos que apoiar o esporte é essencial para fortalecer as competições e dar mais visibilidade às equipes, e estamos ansiosos para acompanhar o desempenho do Leão do Bonfim nesta temporada”, afirma Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet, que também patrocina Internacional e Criciúma.

Fundado em 1908, o Leão do Bonfim carrega 116 anos de história no futebol mineiro. O atual presidente, Anisio Clemente Filho, comentou sobre o retorno da EstrelaBet como patrocinadora do clube.

Ter a EstrelaBet novamente ao nosso lado é motivo de grande satisfação. Essa parceria reforça a confiança no projeto do Villa Nova e nos dá ainda mais força para buscarmos uma grande campanha no Campeonato Mineiro. Estamos felizes em contar com uma marca que valoriza o futebol mineiro e acredita no potencial do nosso clube”, afirmou.