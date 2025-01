Jogo responsável: H2bet estampa campanha de conscientização na camisa do Atlético-MG

O uniforme do Galo exibirá a frase “Jogue com Responsabilidade” nas primeiras partidas do campeonato estadual.

Minas Gerais.- A operadora de apostas H2bet, patrocinadora do Atlético-MG, está promovendo uma campanha de conscientização sobre o jogo responsável. A empresa lançou recentemente o site “joguecomresponsabilidade.com.br” com o objetivo de passar informações sobre como utilizar os jogos online de forma equilibrada.

Para divulgar o endereço eletrônico, a companhia vai estampar a frase “Jogue com Responsabilidade” no uniforme do Galo nas primeiras partidas do Campeonato Mineiro 2025. A primeira ação da campanha foi no domingo (19), durante o confronto entre Atlético e Aymorés, pela primeira rodada da competição estadual.

“Nossa ideia é mostrar os pilares do H2bet, que são o jogo responsável e a integridade esportiva. O mercado de apostas online no Brasil vive um momento de transformação. Com a chegada da regulamentação e a crescente popularização das apostas, é fundamental estabelecer um ambiente seguro e responsável que equilibre entretenimento e responsabilidade”, comentou o CEO do H2bet, Ueltom Lima.

A parceria entre o Atlético-MG e a H2bet foi anunciada no começo de 2025. Esse é o maior patrocínio da história do clube mineiro. O acordo é válido por três temporadas.

De acordo com o ge, a casa de apostas deve pagar R$ 60 milhões (USD 9,7 mi) por ano, totalizando R$ 180 milhões (USD 29,2 mi) ao final do acordo, podendo chegar a R$ 200 milhões (USD 32,4 mi) caso sejam cumpridas metas previstas no contrato. A H2bet vai estampar o espaço de maior destaque das camisas de jogo dos times masculino e feminino do Atlético, além dos uniformes de treino.

