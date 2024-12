Affilka by SOFTSWISS apresentará novidades no iGB Affiliate 2025

Evento acontecerá na Espanha, de 21 a 22 de janeiro.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia com mais de 15 anos de experiência, anunciou que sua inovadora plataforma de gestão de marketing de afiliados, Affilka by SOFTSWISS, participará do próximo evento iGB Affiliate para apresentar novos recursos.

O iGB Affiliate 2025 acontecerá na Espanha, nos dias 21 e 22 de janeiro, no Fira Gran Via, em Barcelona. O evento reunirá mais de 200 empresas e cerca de 8.000 participantes de todo o mundo.

Participando pelo segundo ano consecutivo com um estande, a Affilka by SOFTSWISS apresentará novos recursos e compartilhará os resultados de 2024. Atualmente, a plataforma suporta mais de 410 marcas, com 40 novas adições apenas no terceiro trimestre de 2024. Desde o início do ano, mais de cem novas marcas aderiram à plataforma.

O número de contas de afiliados registradas na plataforma aumentou 39,6% nos três primeiros trimestres de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, os registros de novos jogadores cresceram 62,7%, e o número de cliques únicos em links de referência subiu 8,9% no mesmo período.

Esses números refletem a crescente importância do marketing de afiliados para impulsionar projetos de iGaming. De acordo com o relatório iGaming Trends 2025, o marketing de afiliados, junto com otimização de SEO, publicidade paga e parcerias com influenciadores, permanece uma das principais ferramentas para promoção de marketing.

Buscando constantemente melhorar a experiência do usuário, a Affilka by SOFTSWISS lançou recentemente o recurso Geo-Distributed Redirect, que reduz o tempo de redirecionamento em 2,5 a 5 vezes. Os testes mostraram uma redução de 1,5 segundos para 300–500 milissegundos, aumentando o tráfego do site em 3,5% a 7%, bem como as inscrições e depósitos. O recurso também melhora a confiabilidade, a tolerância a falhas e garante o redirecionamento contínuo do tráfego durante interrupções, proporcionando uma experiência mais rápida e confiável.

Anastasia Borovaya, chefe da Affilka by SOFTSWISS, resumiu:“Reconhecemos o papel essencial do marketing de afiliados na promoção de projetos de iGaming em um cenário em constante evolução. O novo recurso é revolucionário, resolvendo o problema comum de jogadores abandonarem sites devido à lentidão. Ao reduzir drasticamente a latência, o Geo-Distributed Redirect garante navegação fluida e maximiza o engajamento dos usuários. Visite nosso estande no iGB Affiliate para saber mais e compartilhar suas ideias”.

