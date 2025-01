Pragmatic Play na Moto GP 2025: Fornecedora fecha acordo de patrocínio com a equipe Aprilia Racing

Marca da empresa será destaque nas motos, equipamentos e materiais promocionais da equipe.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, entrou na pista rápida do automobilismo ao se tornar a principal patrocinadora da equipe de MotoGP Aprilia Racing para a temporada de 2025.

O patrocínio fará com que o principal fornecedor seja destaque nas motos, equipamentos e outros materiais promocionais da equipe Aprilia Racing durante a próxima temporada de MotoGP, com a primeira corrida marcada para começar em 2 de março.

A Aprilia Racing, a equipe de fábrica europeia de maior sucesso no Campeonato Mundial de Grande Prêmio da FIM, pretende começar a correr com seus pilotos, Marco Bezzecchi e o campeão mundial do ano passado, Jorge Martín.

A parceria com a Aprilia Racing aproxima a Pragmatic Play de milhões de fãs no mundo todo. Também marca o segundo patrocínio de marca de alto nível do premiado provedor nos últimos meses, após um acordo com o icônico festival de música Tomorrowland Brasil no final do ano passado – o primeiro do gênero na indústria de iGaming.

Como patrocinadora principal da Aprilia Racing, a Pragmatic Play não está apenas expandindo seu alcance para novos públicos ao redor do mundo, mas também está preparada para proporcionar aos fãs experiências únicas e envolventes dentro e fora da pista.

Irina Cornides, Diretora de Operações da Pragmatic Play, disse: “Com seu rico pedigree de corrida, impulso implacável para o sucesso e paixão pelo entretenimento, a Aprilia Racing é a parceira de marca perfeita para a Pragmatic Play. Estamos muito felizes em anunciar este patrocínio e ansiosos para elevar a experiência dos fãs em todo o mundo”.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, disse: “Estamos particularmente satisfeitos em receber um novo parceiro do calibre da Pragmatic Play. Esta parceria representa a união de duas empresas que compartilham os valores de inovação, paixão e busca pela excelência. O objetivo é construir uma colaboração baseada na confiança, inovação e uma visão compartilhada de médio a longo prazo”.