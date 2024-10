Affilka da SOFTSWISS apresenta novo recurso de redirecionamento geodistribuído

O novo recurso permite aumentar a velocidade de redirecionamento em 5 vezes e também melhora a tolerância a falhas.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS anunciou o novo recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído do Affilka by SOFTSWISS, que ajuda operadores a melhorar o engajamento e as taxas de conversão ao reduzir os tempos de redirecionamento de usuários.

O recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído direciona inteligentemente os usuários para páginas de destino através de clusters regionais mais próximos da sua localização. Essa infraestrutura otimizada por geolocalização minimiza os tempos de redirecionamento, aumentando o sucesso nas visitas aos sites a partir de links de referência. O recurso é projetado para escalabilidade fácil em várias regiões, aprimorando o desempenho globalmente, onde quer que seja necessário.

Com o novo recurso, o Affilka by SOFTSWISS reduziu a duração dos redirecionamentos de 2,5 a 5 vezes. Em uma das regiões, por exemplo, testes simulados extensivos mostraram uma redução no tempo de redirecionamento de 1,5 segundo para 300-500 milissegundos – um dos tempos de resposta mais rápidos disponíveis no mercado. Como resultado, a implementação do recurso leva a um aumento de 3,5% a 7% de usuários que chegam com sucesso aos sites de cassino. Esse aumento no tráfego do site contribui diretamente para mais registros e depósitos.

O recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído aumenta as conversões, acelera os redirecionamentos, melhora a tolerância a falhas e a alta disponibilidade, e aprimora a confiabilidade do serviço para usuários em todo o mundo. Mesmo durante desafios inesperados, o sistema redireciona o tráfego dinamicamente para recursos alternativos, garantindo uma experiência perfeita.

Gleb Bichan, Líder de Produto do Affilka by SOFTSWISS, compartilha sua empolgação: “Com o lançamento do nosso recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído, estamos atendendo às necessidades de clientes que visam usuários em todo o mundo. Ao reduzir os tempos de redirecionamento e aumentar a confiabilidade, permitimos que nossos parceiros ofereçam uma experiência superior que impulsiona o tráfego e as conversões. Esse recurso é uma melhoria significativa para clientes que desejam expandir sua presença global.”

Juntamente com o marketing de afiliados, o avanço em SEO ajuda os operadores a promover seus projetos. Pensando nisso, a SOFTSWISS lançou um guia completo de Auditoria de SEO para Cassinos: O Guia Definitivo, oferecendo dicas para aumentar a visibilidade de qualquer projeto de iGaming.

A equipe da SOFTSWISS está ansiosa para compartilhar detalhes sobre o recurso de Redirecionamento Geo-Distribuído e outras atualizações de produtos na próxima SiGMA Europe Expo. Parceiros atuais e potenciais podem agendar uma reunião com representantes da empresa no estande 2145 por meio do formulário de contato.