Pragmatic Play fecha acordo com Flutter para se tornar fornecedora exclusiva de mesas dedicadas no Reino Unido e Irlanda

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, assinou um acordo estratégico com a Flutter para se tornar a fornecedora exclusiva de mesas dedicadas de cassino ao vivo para suas marcas no Reino Unido e Irlanda.

A parceria permitirá que a Pragmatic Play forneça conteúdo exclusivo de cassino ao vivo, juntamente com sua abrangente linha de produtos de cassino, para marcas renomadas do portfólio da Flutter, como Paddy Power, Betfair, Sky Vegas, entre outras.

Além dos populares jogos de mesa, emocionantes game shows e mesas dedicadas, a Pragmatic Play também fornecerá sua inovadora solução Smart Studio, permitindo que as diversas marcas da Flutter personalizem a aparência dos títulos da rede para se alinhar com suas identidades visuais.

A Pragmatic Play também enriquecerá a oferta da Flutter com jogos exclusivos, desenvolvidos sob medida para públicos-chave, aproveitando o vasto portfólio de propriedade intelectual da operadora para criar conteúdos únicos.

Irina Cornides, Diretora de Operações da Pragmatic Play, comentou: “A Pragmatic Play compartilha com a Flutter o compromisso de oferecer experiências de jogo únicas e excepcionais. Estamos empolgados por nos tornarmos a fornecedora exclusiva de mesas dedicadas de cassino ao vivo para suas populares marcas de jogos no Reino Unido e Irlanda, incluindo nomes conhecidos como Betfair, Paddy Power e Sky Vegas.”

Roisin Hogan, Diretora Comercial da Flutter, acrescentou: “A solução Smart Studio da Pragmatic Play se alinha perfeitamente com nosso foco estratégico em oferecer ótimas experiências aos clientes por meio de inovações. Estamos entusiasmados com o acordo que nos permitirá colaborar ainda mais estreitamente para levar novos e divertidos produtos ao vivo e experiências aos nossos jogadores no Reino Unido e Irlanda.”