Investimento no futebol alagoano: BETesporte é anunciada como patrocinadora máster de CRB e CSA

Contratos com os clubes de Alagoas vão até o final da temporada 2025.

Alagoas.- A BETesporte foi oficializada como patrocinadora máster dos clubes CRB e CSA, duas das principais equipes de Alagoas. Além de ter a marca da casa de apostas estampada nos uniformes das equipes, o acordo inclui ações de sorteios de camisas e ingressos para jogos da Copa do Nordeste, visibilidade em backdrops, conteúdos nas redes sociais e publicidade nos Centros de Treinamento.

“É gratificante poder apoiar o futebol alagoano de forma direta por meio dos novos patrocínios. É a demonstração do nosso compromisso com a visibilidade e a fomentação do esporte fora dos eixos tradicionais. É também a valorização do que há de melhor do Brasil, de agremiações que, com o devido suporte, têm espaço para crescer ainda mais e mostrar a força da região nordestina”, afirma Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Os clubes destacaram a parceria com a BETesporte, que atua como patrocinadora máster do Volta Redonda e já apoiou equipes como Goiás, Vila Nova, Caxias, Ypiranga e Aparecidense.

“É o maior contrato da nossa história, em termos de valores. Estamos muito contentes por contarmos com um parceiro que tem identificação com o estado, com a cidade e com a nossa torcida. Tenho certeza que, juntos, podemos escrever uma bonita história em 2025”, projeta Mário Marroquim, presidente do CRB.

“Será uma temporada de desafios importantes, tanto em termos esportivos, quanto administrativos. Para irmos em busca dos nossos objetivos, precisamos de parceiros importantes e a chegada da BETesporte nos dá um excelente suporte para esta jornada”, destaca Mirian Monte, presidente do CSA.