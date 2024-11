Equilibrando regulamentos e oportunidades em 2025: informações da SOFTSWISS

A equipe da SOFTSWISS identifica o ambiente regulatório em evolução como um dos principais desafios e oportunidades para operadoras e fornecedores no próximo ano.

Comunicado de imprensa.- A crescente fragmentação regional, o surgimento de novos quadros jurídicos e a importância crescente da sustentabilidade e da responsabilidade social estão transformando o panorama regulamentar na indústria iGaming para 2025. Reconhecendo o papel crítico que a regulação desempenha no futuro do setor, SOFTSWISS, um especialista global em tecnologia com mais de 15 anos de experiência, destacou essas tendências em seu último relatório.

A equipe da SOFTSWISS identifica o ambiente regulatório em evolução como um dos principais desafios e oportunidades para operadoras e fornecedores no próximo ano. À medida que os mercados globais, incluindo regiões inexploradas, adotam medidas de conformidade mais rigorosas, a capacidade de adaptação e inovação dentro destes quadros tem se tornado um fator decisivo para o sucesso.

O recente relatório iGaming Trends 2025 da SOFTSWISS investiga mais profundamente essas transformações, explorando o impacto do aumento da regulamentação na dinâmica da indústria. As principais tendências na esfera regulatória incluem:



1 – Fragmentação Regional:



Durante a pesquisa, foi solicitado a especialistas do setor que avaliassem o ambiente jurídico atual no iGaming em uma escala de 1 a 10. A pontuação média foi de 6,1. Embora isto indique que o ambiente é geralmente funcional, também sugere uma margem considerável para melhorias.

Ao mesmo tempo, os requisitos de conformidade estão se tornando cada vez mais fragmentados, com os países implementando diversas regras em matéria de tributação, publicidade e proteção dos jogadores. Para superar esse desafio, as empresas devem demonstrar agilidade na adaptação eficaz às demandas localizadas.



2 – Mercados Emergentes:



À medida que regiões como a América Latina, a Ásia e a África introduzem estruturas regulamentares formais, os operadores têm oportunidades únicas para estabelecer uma posição segura nestes mercados de elevado crescimento. No entanto, navegar nestas regulamentações emergentes será essencial para o sucesso a longo prazo.

Max Trafimovich, CCO da SOFTSWISS, comenta: “A chave para identificar os mercados certos vai além dos custos iniciais ou da rentabilidade imediata. O verdadeiro capital reside no conhecimento do mercado, na flexibilidade operacional e na capacidade de construir parcerias significativas. Estes são os ativos que levam ao crescimento sustentável e às oportunidades mais promissoras.”



3 – Sustentabilidade em Compliance:



A sustentabilidade e a responsabilidade social estão se tornando parte integrante da regulamentação. Os governos concentram-se em garantir a justiça, prevenir o jogo problemático e aumentar a transparência no licenciamento.

Esta mudança aumenta os custos das operadoras e eleva o nível de confiança. Compliance não se trata mais apenas de cumprir padrões mínimos; trata-se de construir negócios em que os players, reguladores e investidores possam confiar a longo prazo.

O Relatório iGaming Trends 2025 analisa de forma abrangente os caminhos mais importantes da indústria para o próximo ano. Da convergência da inteligência artificial (IA) ​​e da segurança cibernética à evolução das estratégias de marketing e tendências de desenvolvimento de negócios, o relatório é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja construindo o futuro do iGaming.

Veja também: Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS: “Estamos no caminho certo para garantir a certificação no Brasil”