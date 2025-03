Jogo responsável: Ana Gaming recebe certificado EBAC e selo Compulsafe

As certificações foram concedidas para as três plataformas da empresa: 7K, Cassino Bet e Vera Bet.

O grupo Ana Gaming, que administra as marcas de iGaming 7K, Cassino.Bet e Vera.Bet, recebeu o selo de Jogo Responsável do Compulsafe, um programa da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC), que identifica apostadores compulsivos e os direciona para acompanhamento. As três plataformas de jogos online também obtiveram o certificado EBAC.

Esses reconhecimentos são entregues a empresas que implementam práticas de proteção, monitoramento de riscos e autocontrole dos apostadores. “Essas certificações são uma maneira de a empresa reafirmar todo o seu compromisso com a conformidade regulatória e com o bem-estar dos usuários, oferecendo a eles uma experiência de apostas mais segura e ética”, explica Ricardo Magri, CEO da EBAC.

“É com imensa satisfação que recebemos os selos de certificação. 7k, Cassino e Vera são marcas pioneiras na promoção do jogo responsável no Brasil, sempre se destacando com ações de incentivo às práticas seguras que envolvem o universo das apostas esportivas e jogos online”, celebrou José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming.

“Não mediremos esforços para contar com ferramentas que colaborem para o bem estar dos apostadores e entendemos que essa também é uma forma de transmitir ao público o nosso compromisso com a sua segurança”, completou Valadares.

O Grupo Ana Gaming tem investido na expansão da marca no país. Através de suas plataformas de apostas, tem fechado acordos de patrocínio a clubes de futebol, programas de televisão e assinado com celebridades para serem embaixadores da marca.

A 7K é patrocinadora máster de dois times da elite do futebol nacional, o Vitória e o Mirassol. A empresa tem como embaixadores o jogador de futebol Hulk e o comentarista esportivo Neto.

Já o Cassino Bet fechou um acordo de patrocínio máster com outra importante equipe da Série A, o Fortaleza. A companhia patrocina também o quadro “Gol Show”, exibido às terças-feiras durante o Programa do Ratinho, no SBT. Um dos embaixadores da marca é o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva.

