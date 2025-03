Copa Intercontinental de Futsal: BETesporte garante namings rights da competição

A Seleção Brasileira de futsal se sagrou campeã do torneio realizado no Paraná.

Paraná.- A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online BETesporte adquiriu os namings rights da Copa Intercontinental de Futsal, que foi realizada na cidade de São José dos Pinhais (PR). A Seleção Brasileira conquistou o troféu de forma invicta. A final, que foi realizada no domingo (9), terminou Brasil 3×0 Irã.

Para a Copa BETesporte Intercontinental de Futsal, a empresa de apostas, além de dar nome à competição, também estampou a logomarca no centro da quadra, exibiu nos painéis de LED e promoveu postagens de conteúdos nas redes sociais.

“O patrocínio máster junto a um campeonato de futsal entre seleções mostra que a BETesporte abraça as mais diversas modalidades esportivas e está completamente empenhada no desenvolvimento de uma categoria tão importante para a formação dos nossos atletas. É um orgulho enorme ter o nome da empresa em torneios que aproximam o público de um esporte tradicional e amado pelos brasileiros”, afirmou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, venceu todos as partidas da Copa. Na final, o ala Neguinho marcou dois gols e capitão Felipe Valério fez um para garantir mais um título para o futsal brasileiro.

A BETesporte é uma das cerca de 200 plataformas de apostas esportivas que operam legalmente no Brasil. No caso da BETesporte, a licença concedida pelo Ministério da Fazenda é de caráter definitivo, com validade até 2029.

Além do investimento na competição de futsal, a companhia de iGaming também é parceira de equipes de futebol, sendo patrocinadora máster do CRB, CSA e Volta Redonda. A empresa tem como um dos seus embaixadores o ex-jogador Zico.

