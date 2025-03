Hulk na área: Atacante é o novo embaixador da casa de apostas online 7K

Atleta do Atlético Mineiro vai representar empresa mineira que integra o grupo Ana Gaming.

Minas Gerais.- O atacante Hulk, jogador do Atlético-MG, foi anunciado como o novo embaixador da 7K, empresa mineira do setor de apostas esportivas pertencente ao grupo Ana Gaming.

De acordo com a 7K, a parceria terá foco na conscientização sobre as práticas de Jogo Responsável, reforçando a importância do tema no segmento de apostas esportivas.

“Como capitão e camisa 7 do seu clube, Hulk é conhecido por ser um jogador que carrega enorme responsabilidade. Dessa forma, o craque se torna o nome perfeito para promover junto ao público a mensagem de que as apostas esportivas e os jogos online existem para a diversão e para o entretenimento, mas que também exigem muita responsabilidade e consciência”, afirma Talita Lacerda, diretora executiva de operações da Ana Gaming, empresa que controla a marca 7K.

O acordo entre a 7K e Hulk prevê a participação contínua do atleta em conteúdos de divulgação da marca. As ações da parceria incluem a publicação de vídeos e stories (Instagram, TikTok e X), sessões de fotos e vídeos, além de uma campanha publicitária para TV e redes sociais.

“O Hulk é um atleta de prestígio, de carreira consolidada e vencedora. Ele nunca fugiu da responsabilidade, sempre teve consciência da sua importância para a equipe e, dentro de campo, tem feito história, acumulando anos de alta performance. O perfil dele é extremamente alinhado à empresa, pautado pelo comprometimento e pela entrega de qualidade. Estamos muito felizes por tê-lo conosco”, acrescenta Marco Túlio, CEO do grupo Ana Gaming.

A 7K, que figura entre as 5 principais instituições que mais cresceram no ambiente online do Brasil em 2024, registrou um crescimento de 125% na variação anual de visitantes únicos mensais. A empresa agora reforça sua posição no setor de apostas ao firmar um acordo com o maior goleador da história do clube mineiro, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão por pontos corridos.