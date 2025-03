CGS Brasília 2025: Evento amplia participação nacional e anuncia novas parcerias

Conferência sobre o iGaming será realizada na capital federal nos dias 22 e 23 de abril.

Comunicado de imprensa.- A CGS Events anuncia a nova data para a 8ª edição do CGS Brazil, a cúpula empresarial mais importante para a indústria de iGaming e apostas no país. O evento acontecerá nos dias 22 e 23 de abril de 2025, no prestigiado Royal Tulip Brasília Alvorada, reunindo mais de 150 participantes, incluindo líderes da indústria, palestrantes internacionais e representantes governamentais.

Após uma série de reuniões realizadas no Rio de Janeiro no mês passado e visando fortalecer o diálogo entre a indústria e os órgãos reguladores, o CGS Brasília 2025 chega à capital federal.

Sob o tema “Brasília define o futuro da indústria”, esta edição marcará um momento decisivo na relação entre o setor de iGaming e os legisladores. Será um espaço essencial para compartilhar conhecimento, alinhar objetivos e definir conjuntamente o futuro de uma indústria em constante crescimento e evolução.

Razões para participar

De acordo com a organização, alguns dos motivos para participação no evento são:

Localização estratégica – A capital política do Brasil como epicentro do debate sobre o futuro do iGaming.

– A capital política do Brasil como epicentro do debate sobre o futuro do iGaming. Diálogo com autoridades – Participação de deputados, senadores e reguladores essenciais na discussão do marco legal e das oportunidades do setor.

– Participação de deputados, senadores e reguladores essenciais na discussão do marco legal e das oportunidades do setor. Networking de alto nível – Espaços exclusivos para conectar-se com líderes do setor e tomadores de decisão.

– Espaços exclusivos para conectar-se com líderes do setor e tomadores de decisão. Conteúdo atualizado – Painéis sobre regulamentação, compliance e tecnologias emergentes no iGaming.

As últimas vagas para o evento estão disponíveis, e os interessados podem garantir lugar através do endereço cgsbrasil.com/brasilia-2025/. Para conferir a programação e atualizações, acesse brasilia.cgsbrasil.com. O acesso é limitado a convidados e delegados com passe completo.

