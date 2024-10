Ídolo do MMA: CassinoPix anuncia o ex-lutador Wanderlei Silva como embaixador

Wanderlei Silva está no Hall da Fama do UFC. (Imagem: Reprodução/Instagram/Cassinopix)

Ex-atleta fez história no MMA nos anos 2000 e ajudou a popularizar o esporte no Brasil.

Paraná.- A operadora de apostas esportivas e jogos online CassinoPix anunciou o ex-lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Wanderlei Silva. O paranaense fez história ao lutar na competição japonesa Pride Fighting Championship nos anos 2000, chegando a ser campeão do peso médio, ajudando a popularizar o esporte entre os brasileiros.

Silva começou a carreira em uma época em que as lutas de MMA tinham menos regras e valiam golpes que posteriormente foram banidos, como chutar a cabeça do adversário que está no chão. Wand, como também era chamado, ficou famoso pela agressividade no ringue, o que rendeu a ele o apelido de “Cachorro Louco”.

Wanderlei também lutou pela principal competição da modalidade, o Ultimate Fighting Championship (UFC), e após a aposentadoria foi incluído no Hall da Fama do UFC. Além do acordo de patrocínio com Wand, o CassinoPix é patrocinador oficial da equipe brasileira de eSports paiN Gaming.

O CassinoPix é uma das plataformas de iGaming que entrou com o pedido de certificação no sistema do Ministério da Fazenda. O site está inscrito pela empresa Ana Gaming Brasil S/A, que também administra as marcas Bet7k e Bet Vera.

