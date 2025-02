“Gol Show”: plataforma Cassino.Bet é a nova patrocinadora do Programa do Ratinho

O quadro Gol Show é exibido às terças-feiras durante o Programa do Ratinho, no SBT. (Imagem: Reprodução/SBT)

A casa de apostas do Grupo Ana Gaming anunciará durante programa do SBT.

A operadora de iGaming Cassino.Bet é a nova patrocinadora do o quadro “Gol Show”, exibido às terças-feiras durante o Programa do Ratinho, no SBT. A marca do seguimento de apostas pertence ao Grupo Ana Gaming, juntamente com a 7k Bet e a Vera Bet.

O contra entre Cassino.Bet e a emissora de TV aberta foi assinado na semana passada e é válido até o final de 2025. Segundo a empresa, além da exibição da marca, o acordo prevê ainda um testemunhal de 60 segundos do apresentador e publicações na rede social do programa no dia da exibição.

O quadro Gol Show mistura brincadeiras no auditório com futebol. A logomarca da Cassino.Bet é exibida nos uniformes das bailarinas, bola de futebol, placar de campo, placar da rodada e na roleta de prêmios. É exibido também um QR Code na tela para os interessados em criar uma conta na plataforma.

“Acreditamos que o programa do Ratinho é uma parceria que conversa com a nossa marca e público, misturando entretenimento e diversão, sempre com bom humor. Uma das atrações mais vistas do SBT, é uma grande oportunidade de divulgar as ações da Cassino. Temos certeza que será uma parceria de sucesso para este ano”, comentou André Viana, CEO da Cassino.Bet.

A empresa de apostas online possui um time de embaixadores com nomes famosos, como os ex-jogadores de futebol Edmundo e Edilson Capetinha, o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva, o jornalista Felippe Facincani, o influenciador digital Rezende, o influenciador fitness Júlio Balestrin e os jogadores profissionais de sinuca Baianinho de Mauá e Vagnão.

Além de patrocínio a personalidades, a Cassino.Bet também patrocina equipes esportivas, a exemplo da paiN Gaming, no campo dos eSports, e Fortalza Esporte Clube, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

