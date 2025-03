Bets legais: SPA concede licença a mais 12 empresas de apostas online

No total, 30 marcas de sites de apostas receberam autorização definitiva para atuar no Brasil.

Doze empresas receberam da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) a autorização para operar apostas de quota fixa no Brasil de forma definitiva. No total, 30 marcas de sites poderão atuar até o dia 31 de dezembro de 2029. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (11).

Segundo publicação do site BNLData, até o momento, a SPA/MF concedeu 61 autorizações definitivas e nove provisórias. Atualmente, existem 78 empresas autorizadas e 80 licenças para operar apostas de quota fixa e jogos online, sendo 71 delas regulares e sete obtidas por meio de decisão judicial, somando um total de 175 marcas.

As autorizações provisórias foram dadas a empresas que cumpriram as primeiras etapas do processo, mas não conseguiram atender todos os requisitos dentro do prazo de 30 dias, sendo suas pendências consideradas sanáveis.

As empresas receberam autorização para operar apostas de quota fixa conforme as Leis nº 13.756/2018 e nº 14.790/2023, as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas e as informações do processo SIGAP.

Veja a lista com as 30 marcas autorizadas