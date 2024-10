Estado tem cinco sites regulamentados que vão poder continuar com suas atividades.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) anunciou que no Paraná existem cinco sites autorizados a operar de forma regulamentada, podendo continuar suas atividades exclusivamente no estado. Esses sites são: pr.apostou.com, parana.bplay.com.br, pr.betplay.bet, pr.pixbet.com.br e pr.nossabet.com.br.

O Ministério da Fazenda divulgou uma lista com sites de apostas esportivas autorizados a operar no Brasil até dezembro. Aqueles que não estão na lista estão proibidos de oferecer serviços de apostas no país até obterem a autorização do Governo Federal.

Os sites de apostas não autorizados pelo Governo Federal ou pelo Governo do Paraná são considerados ilegais e estão proibidos de operar no Paraná, conforme a portaria publicada hoje pelo Ministério da Fazenda.

“Com trabalho sério, comprometimento e respeito à legislação, estamos garantindo que dentro do Paraná só estejam em operação sites de apostas regulamentados, que oferecem entretenimento seguro para o apostador e com retorno social para todos os paranaenses”, destacou o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

Nos próximos dias, o Governo Federal notificará a Anatel para bloquear sites de apostas não autorizados a operar no Brasil, afetando também o Paraná, onde esses sites não regulamentados pela Lottopar e pela União oferecem serviços.

As operadoras consideradas irregulares podem ser entre 500 e 600, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O representante do governo federal, em entrevista ao Jornal da CBN, recomendou que quem tiver dinheiro aplicado nesses sites deve pedir o reembolso o mais depressa possível.

Segundo o ministro, a restrição não será apenas de funcionamento, mas também haverá o bloqueio de formas de pagamento e proibição de publicidade.

“É preciso esclarecer opinião pública que tinha comando legal para o governo anterior regulamentar as bets. Tivemos um período muito ruim em que os jogos cresceram sem Estado intervir para proteger a sociedade. O presidente Lula determinou que tomássemos providências”, afirmou Haddad.

Haddad comentou ainda sobre a relação entre volume de apostas e possível vício em jogos. “Quem aposta muito e ganha pouco está com dependência psicológica, quem aposta pouco e ganha muito está geralmente lavando dinheiro”, disse.

Sobre possíveis medidas para combater a ludopatia, Haddad falou sobre a divulgação do montante perdido pelos jogadores. “Mesmo no caso de um adulto com posses, será que é só ele que precisa saber o quanto perdeu? Do mesmo jeito que eu poderia colocar meu telefone para receber esse dado, poderia cadastrar o telefone do cônjuge também. Tem gente que perde milhares de reais. Como você deixa a família sem o alerta devido?”, questionou.

O governo federal pretende anunciar uma série de medidas para reduzir possíveis problemas relacionados ao jogo irresponsável. A Fazenda deve implementar um sistema para bloquear apostas online com cartão de crédito. Além disso, haverá monitoramento de CPFs de pessoas com comportamentos de dependência de jogos.