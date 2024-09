Apostas esportivas: Alckmin se reúne com ministérios para discutir regulamentação

Vice-presidente esteve com representantes da Saúde, Fazenda e Justiça.

Brasília.- O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, convocou uma reunião, na terça-feira (24), com representantes de três ministérios, Saúde, Justiça e Fazenda, para discutir a regulação das apostas esportivas e jogos online. Alckmin já havia se reunido com associações do varejo, comércio e indústria, na segunda-feira (23), em São Paulo, para debater o mesmo tema.

De acordo com a Folha de S. Paulo, um dos temas em pauta no encontro com os ministérios foi de tornar mais rígidas as regras das apostas. A Fazenda estuda antecipar o fim da autorização de uso de cartão de crédito nas plataformas, medida que está prevista para entrar em vigor somente em janeiro.

O Ministério da Fazenda afirmou que pretende lançar, até o final do ano, um pacote de medidas para endurecer mais ainda a regulamentação das bets. A reunião discutiu também a possibilidade da criação de um grupo de trabalho interministerial com foco na prevenção do vício em jogos.

Além da reunião da terça-feira (24) e da segunda-feira (23), o vice-presidente teve um outro compromisso oficial com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no início do mês, em que foi tratada o receio de a população diminua o consumo das empresas varejistas para gastar com apostas.

Alckmin está atuando como presidente em exercício por conta da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

Nesta semana, Lula abordou a questão das apostas em evento na ONU. Na oportunidade, o chefe do Executivo do Brasil cobrou uma regulação dos jogos de azar voltada para conter o endividamento das famílias mais pobres.

Veja também: Regulação das apostas: Presidente Lula cobra medidas para conter endividamento dos mais pobres