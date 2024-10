Fora da lista: Esportes da Sorte e VaideBet não estão entre as bets autorizadas pelo governo

Empresas de apostas online afirmam que atenderam todas as exigências do Ministério da Fazenda.

As casas de apostas Esportes da Sorte e VaideBet, que estão sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco, sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, não estão na lista de operadoras autorizadas pelo governo brasileiro divulgada nesta terça-feira (1º).

Procurada pelo jornal Estadão, a Esportes da Sorte afirmou que buscou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para retificação, alegando ter cumprido todas as exigências da portaria 1.475/2024 sobre prazos de adequação das apostas. Noticiou o site Info Money.

Já a VaideBet informou que ainda não possuía uma posição oficial sobre sua ausência na lista. A empresa também declarou que atendeu às exigências da portaria e irá investigar a situação junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A relação anunciada pelo Ministério da Fazenda, conta com 192 marcas de 89 empresas ao nível nacional e seis operadoras no âmbito estadual. As operadoras que não constam na lista serão consideradas ilegais e não poderão oferecer seus serviços. Essas plataformas devem manter seus sites e aplicativos ativos até 10 de outubro, permitindo que os apostadores realizem a retirada dos valores depositados.

A SPA-MF será encarregada de fiscalizar e tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da nova portaria, atuando em conjunto com outras autoridades competentes para prevenir e punir eventuais infrações.

Ao término do período de transição, até o fim deste ano, a SPA-MF divulgará a lista final das empresas e sites autorizados a operar a partir de 1º de janeiro de 2025, quando o mercado de apostas regulado no Brasil será iniciado. Somente empresas que se adequarem às Leis nº 13.756/2018, nº 14.790/2023 e às portarias regulamentares do Ministério da Fazenda poderão operar.

Ainda este ano, as primeiras empresas aprovadas terão que pagar uma outorga de R$ 30 milhões para começar a operar. A partir de janeiro, deverão seguir todas as normas para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva, entre outras exigências. Em 2025, as empresas autorizadas terão que usar sites com a extensão bet.br. Posteriormente, serão analisados os pedidos feitos após 20 de agosto.

Confira a lista de casas de apostas autorizadas

Kaizen Gaming Brasil Ltda – Betano, Superbet, Magicjackpot, Luckydays, ReidoPitaco, Sportingbet, Betboo, Caesar’s, JogaBet, Betnacional, Mr. Jack Bet, Pagbet. Apollo Operations Ltda – KTO. Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. – Betsson. Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. – Galera Bet. Blac Jogos Ltda – SportyBet. EB Intermediações e Jogos S/A – EstrelaBet, Betfair, PokerStars, R7. HS do Brasil Ltda – Bet365. Aposta Ganha Loterias Ltda – Aposta Ganha. Futuras Apostas Ltda – Brazino777, Betway, Jackpot City, Spin Palace, SeuBet. NVBT Gaming Ltda – Novibet. Seguro Bet Ltda – SeguroBet, fogo777, p9, 9f, bet.app. Betfair Brasil Ltda – Betfair, PokerStars. OIG Gaming Brazil Ltda – H2 Bet, Vbet, Casa de Apostas. GameWiz Brasil Ltda – Playpix. SC Operating Brazil Ltda – BetFast, SupremaBet, Tivobet, Betesporte. CDA Gaming Ltda – BandBet, Sortenabet. Track Gaming Brasil Ltda – Bet Warrior, pimile, Sorte na Bet. King Panda Group Ltda – Leo Vegas, Royal Panda. BetSpeed Ltda – Betspeed. PixBet Soluções Tecnológicas Ltda – PixBet, FlaBet, BetdaSorte. Suprema Bet Ltda – SupremaBet. BetEspote Aposta Online Ltda – BetEsporte. King Panda Group Ltda – LeoVegas, Royal Panda. Betspeed Ltda – Betspeed. PixBet Soluções Tecnológicas Ltda – PixBet, FlaBet, BetdaSorte. Track Gaming Brasil Ltda – Bet Warrior, Sorte na Bet. Betfair Brasil Ltda – Betfair. Gorillas Group do Brasil Ltda – Bet Gorillas. EA Entretenimento e Esportes Ltda – BateuBet. Levante Brasil Ltda – Rio Jogos, LottoMaster, betagora. BetBR Loterias Ltda – BetBR. 7MBR Ltda – 7MBR. Lema Administração e Participações S.A. – Lema. Hope Gaming Ltda – Hope Gaming. BRBET Soluções Tecnológicas Ltda – BRBET. Gorillas Group do Brasil Ltda – Bet Gorillas. EA Entretenimento e Esportes Ltda – BateuBet. Ana Gaming Brasil S/A. – Ana Gaming. Sortenabet Gaming Brasil S.A. – Sortenabet. Bell Ventures Digital Ltda – Bell Ventures. Foggo Entertainment Ltda – Foggo Entertainment. CDA Gaming Ltda – CDA Gaming. Alfa Entretenimento S.A. – Alfa.bet. Select Operations Ltda – MMABet, BR4Bet. UPBET Brasil Ltda – UPBET. ENSEADA Serviços e Tecnologia Ltda – ENS. Sabiá Administração Ltda – Sabiá. A2FBR Ltda – A2FBR. BetBoom Ltda – BetBoom. FC Entretenimento Esportivo Ltda – LampionsBet. Amplexus Corporation Ltda – Amplexus. RR Participações e Intermediações de Jogos Ltda – RR Participações. GGR7 Lazer e Participações S.A. – GGR7. Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda – Fortuna Diversões. Skill on Net Ltda – Skill on Net. Aposta 1 Ltda – Aposta 1. Tropicalize Bet Ltda – Tropicalize Bet. Bicho no Pix Ltda – Bicho no Pix. OIG Gaming Brazil Ltda – H2 Bet. World Sports Technology Ltda – World Sports Technology. Multibet Soluções Ltda – Multibet. Aposta365 Ltda – Aposta365. Responsa Camming Brasil Ltda – Responsa. SPE Única Bet Ltda – SPE Única Bet. Claro Bet Ltda – Claro Bet. Atlantis Comércio Eletrônico e Software House Ltda – Atlantis. Estadox Ltda – Estadox. Vanguard Entretenimento Brasil Ltda – Vanguard. WK Negócios e Finanças Ltda – WK. Zona de Jogo Ltda – Zona de Jogo. Logame do Brasil Ltda – Logame. SevenX Gaming S/A – SevenX. Elisa.Bet Casa de Apostas e Cassino Online Ltda – Elisa.Bet. Bbet Ltda – Bbet. Bet.Bet Soluções Tecnológicas S.A. – Bet.Bet. Defy Ltda – Defy. Olavir Ltda – Rivalo. Hilgardo Gaming Ltda – A247, Receba.com. LatinBet Ltda – LatinBet. LumosBet Ltda – LumosBet. MonteCarlosBet Ltda – MonteCarlosBet. BetMillion Ltda – BetMillion. BetSat Ltda – BetSat. G2 Negócios Digitais Ltda – GRXBet. Brx Gaming Ltda – BRXBet. Parimatch Ltda – Parimatch. MegaPosta Ltda – MegaPosta. BetFive Ltda – BetFive. JBD Comunicação e Tecnologia Ltda.: Marjosports, Hanzbet, Chegou Bet

Bets autorizadas em seus estados

1. BETPR Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

Estado: Paraná

Site: pr.apostou.com

2. WLC Paraná Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA

Estado: Paraná

Site: parana.bplay.com.br

3. GAEV Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

Estado: Paraná

Site: pr.betplay.bet

4. SPE Pix Bet Soludges Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

Estado: Paraná

Site: pr.pixbet.com.br

5. Concessionária de Loterias do Estado do Paraná Laguna Serviços e Tecnologia LTDA

Estado: Paraná

Site: nossabet.com.br

6. Embralote Concessionária de Serviços Lotéricos do Maranhão SPE S/A

Estado: Maranhão