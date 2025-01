SOFTSWISS e análise da pesquisa Kantar: O que os operadores buscam em plataformas de cassino e centros de jogos

Estudo destaca os recursos prioritários para operadores em plataformas de cassino e hubs de jogos.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em iGaming, revelou os principais insights de uma pesquisa recente conduzida pela Kantar. Os resultados destacam as funcionalidades essenciais que os operadores priorizam ao escolher softwares de plataformas de cassino e hubs de jogos.

Recentemente, a SOFTSWISS compartilhou as necessidades e expectativas dos operadores de iGaming na escolha de fornecedores de software, conforme identificado em uma pesquisa realizada em novembro de 2024 pela Kantar, a maior agência de análises do mundo. Explorando os resultados mais a fundo, a SOFTSWISS apresentou características específicas consideradas vitais para determinados produtos.

Importância do Desempenho dos Jogos em Hubs de Jogos

Os operadores têm requisitos específicos para hubs de jogos. As 5 características mais importantes são:

Desempenho contínuo dos jogos

Resposta ágil e rápida resolução de problemas técnicos

Expansão regular do portfólio de jogos e provedores

Suporte à integração e assistência contínua com a API

Um portfólio amplo de provedores e jogos

Essas características são essenciais para cerca de 90% dos operadores de iGaming que participaram da pesquisa. As classificações dentro do top 5 mudaram em relação à pesquisa de 2023, com algumas características ganhando maior importância entre os entrevistados. Por exemplo, atualmente, um portfólio amplo de provedores e jogos é considerado essencial para 89% dos respondentes, enquanto apenas 73% apontaram isso como prioridade em 2023.

Veja também: SOFTSWISS lança o primeiro Sportsbook Network Jackpot



O alto nível de satisfação com essas características vitais resultou em uma pontuação geral de satisfação de 8,1 em 10 para o SOFTSWISS Game Aggregator. Metade dos respondentes classificou o produto com notas 9 ou 10. A satisfação com o serviço de suporte ao cliente foi ainda maior – 8,4 em 10. Mais da metade dos entrevistados afirmou que recomendaria o SOFTSWISS Game Aggregator.

Flexibilidade da Plataforma de Cassino em Foco

Segundo os operadores de iGaming, as 5 características mais importantes de software de plataformas de cassino são:

Flexibilidade nas configurações do back office

Monitoramento da infraestrutura do cassino e tolerância a falhas

Relatórios de marketing e estatísticas

Sistema flexível de configuração de CRM

Suporte a diversos sistemas de pagamento

Todos esses parâmetros são cruciais para mais de 80% dos respondentes, destacando a importância da flexibilidade, personalização e diversidade. De forma geral, uma abordagem customizada é importante não apenas para provedores de plataformas de cassino, mas também para outros aspectos como sistemas de pagamento, marketing de afiliados, gamificação e outros elementos do iGaming e entretenimento.

Veja também: Agregador de Jogos da SOFTSWISS: maior hub de conteúdo certificado no Brasil

Os operadores avaliaram altamente as características da SOFTSWISS, como sua disponibilidade 24/7, capacidade de criar novas oportunidades de crescimento de receita, eficiência e transparência na resolução de problemas técnicos e abordagem flexível para os termos de colaboração.

A pesquisa revelou um índice geral de satisfação de 7,4 em 10 para a plataforma de cassino SOFTSWISS. Ao mesmo tempo, a satisfação geral com os serviços de suporte ao cliente foi mais alta – 7,8 em 10, representando um aumento de 0,5 pontos em relação aos resultados da pesquisa de 2022.

Veja também: Equilibrando regulamentos e oportunidades em 2025: informações da SOFTSWISS

Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS, resume: “Criar produtos excepcionais começa com uma compreensão profunda das necessidades dos clientes. A pesquisa destaca a crescente demanda por flexibilidade e inovação nas soluções de iGaming. Os operadores priorizam plataformas completas que suportem operações contínuas, ofereçam personalização robusta e promovam o crescimento dos negócios. Com foco em soluções de alta qualidade e uma abordagem colaborativa, a SOFTSWISS solidifica seu papel como parceira confiável, capacitando os operadores a navegar e prosperar em um setor altamente competitivo.”

A SOFTSWISS estará presente no ICE Barcelona, principal evento de iGaming de 2025, que acontece de 20 a 22 de janeiro. Durante o evento, a empresa pretende discutir tendências recentes do setor e explorar oportunidades de colaboração. Parceiros e clientes interessados podem agendar reuniões no estande 2G42.