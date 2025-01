Negócio fechado: Multibet realiza aquisição da plataforma Elisa.bet

Empresa planeja comprar mais 5 marcas neste primeiro semestre de 2025.

A empresa de apostas mineira Multibet, que pertence ao grupo Multicap, realizou a compra da plataforma Elisa.bet, que possui 1,2 milhão de jogadores. A aquisição deve aumentar em R$ 165 milhões (USD 32.35 milhões), o faturamento do grupo, que já tem 1 milhão de usuários, principalmente no Sudeste.

“A compra da Elisa.bet faz parte da nossa estratégia de estar entre os líderes desse mercado tão concorrido. Com ela, será possível aumentar a nossa base de clientes, além da companhia trazer uma expertise digital, por ser nativa digital, algo que nós não tínhamos por aqui”, afirmou James Oliveira, diretor de Operações da Multibet, segundo publicação do portal Neo Feed.

De olho em expandir ainda mais seus negócios no Brasil, a Multibet planeja investir R$ 50 milhões (USD 10 milhões) na compra de cinco empresas de apostas neste primeiro trimestre. A ideia é buscar marcas já consolidadas para ampliar sua presença nacional.

“Trazer um operador que já fatura e tem experiência no mercado para dentro do portfólio é uma das melhores maneiras de crescer nesse mercado, ainda mais em um momento que tantas companhias escolheram deixar o Brasil”, disse Brunno Galvão, CEO da Crownstone Ventures, empresa de fusões e aquisições (F&As) responsável pela negociação da Elisa.bet para a Multibet.

Galvão acredita que, nos próximos anos, o número de empresas do setor diminuirá devido às fusões, e que, em até cinco anos, restarão apenas 20 grandes nomes.

“Cada empresa tem sua força no mercado. Algumas delas se destacam pela quantidade de jogadores, outras pelo foco em certas regiões do país ou mesmo por jogos específicos. Com isso, é possível criar players mais fortes, seguros e lucrativos para o mercado, que é o que estamos tentando fazer junto à Multibet”, explicou.