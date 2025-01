CazéTV x Portugabet: Canal cobra dívida de site de apostas que deixou de operar no Brasil

De acordo com a empresa, o site Portuga Bet deve um contrato comercial de cerca de R$ 10 milhões.

Rio de Janeiro.- O canal esportivo CazéTV, comandado pelo influenciador Casimiro Miguel no YouTube, acionou a Justiça do Rio de Janeiro para exigir o pagamento de uma quantia milionária da Portugabet, sua ex-parceira comercial.

Segundo a coluna do Ancelmo Gois, em O Globo, a CazéTV cobra R$ 9.728.379,42 (USD 1,6 milhão) do site de apostas, com quem firmou contrato em 2024 para divulgar a plataforma no canal. O pagamento acordado, no entanto, nunca foi realizado.

Em outubro, o Ministério da Fazenda revelou que a Portugabet operava de forma irregular no Brasil. Após ser proibido, o site foi vendido para a Betbr Loterias Ltda, empresa autorizada a atuar no mercado nacional.

A CazéTV processou o Portugabet e incluiu a Betbr Loterias Ltda como ré, cobrando responsabilidades pelas dívidas deixadas pela antiga plataforma.