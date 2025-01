Loteria de São Paulo: ex-secretário de Loterias do governo federal vai liderar consórcio que venceu licitação estadual

Alexandre Manoel foi secretário nos governos dos ex-presidentes Temer e Bolsonaro.

São Paulo.- Nesta semana, Alexandre Manoel, que exercia o cargo de economista-chefe da AZ Quest, passou a atuar de forma integral como presidente do conselho do Consórcio Vencedora, empresa que ganhou a licitação para administrar os jogos lotéricos no Estado de São Paulo. O consórcio português foi o escolhido após fazer o lance de R$ 600 milhões (USD 105,25 milhões) em novembro.

De acordo com o que publicou a Veja, Alexandre atuou como secretário de Avaliação de Políticas Públicas Planejamento, Energia e Loteria entre 2018 e 2020, nos governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. No período, o economista contribuiu para a formulação da lei que uniformizou a legislação nacional de loterias.

No dia da oficialização do resultado da licitação da Loteria do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) “bateu o martelo” simbolicamente durante pregão realizado na sede da Bolsa de Valores (B3), na capital paulista.

A empresa escolhida vai poder explorar diferentes jogos lotéricos no território de São Paulo durante 15 anos. De acordo com o governador, a outorga fixa que será paga pelo consórcio português será aplicado na construção de dois novos hospitais, um em Birigui e outro em Itapetininga.

“Essa outorga fixa tem endereço: será aplicada em dois locais onde há carência de leitos. O Hospital de Itapetininga que existe hoje já não dá mais conta de atender, é uma estrutura muito antiga. Nós vamos construir um hospital novo, que vai atender ao menos 13 municípios na região. A mesma coisa acontece na região de Araçatuba, onde faremos o Hospital Regional de Birigui. Cada uma das unidades terá mais de 200 leitos”, afirmou Freitas na época.

A empresa concessionária poderá explorar o serviço de maneira física ou virtual. O projeto prevê a implantação 31 pontos de vendas exclusivos e mais de 11 mil pontos não exclusivos em todo o território de São Paulo. Essas unidade de comercialização deverão ficar a pelo menos 300 metros de distância de creches ou unidades de ensino básico e fundamental.

