Nova campanha BETesporte: casa de apostas convoca apostadores para a prática do jogo responsável

Campanha da empresa tem a participação dos embaixadores Vampeta, Diego Souza, Aline Campos e Cristian Bell.

A BETesporte, empresa brasileira de apostas esportivas e jogos online, começa 2025 com uma campanha voltada para o bem-estar dos apostadores. O vídeo de lançamento faz referência a uma partida de futebol e transmite a mensagem de um jogo sério, responsável e seguro.

“A convocação para um jogo sério e seguro é mais uma iniciativa da BETesporte para propagar a mensagem de que as apostas são uma forma de entretenimento e diversão, mas que precisa ser encarada com responsabilidade. O compromisso com o bem-estar dos apostadores é a nossa maior preocupação, por isso estamos empenhados em evoluir cada vez mais na conscientização sobre o tema”, afirma Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

A nova campanha inclui a divulgação de conteúdos no perfil oficial da marca no Instagram, com a participação dos embaixadores Vampeta e Diego Souza (ex-jogadores), Aline Campos (atriz e apresentadora) e Cristian Bell (influenciador).

A empresa, que é uma das que está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, está autorizada a operar no Brasil e já lançou seu novo site: betesporte.bet.br.

Confira o manifesto da campanha:

“Você foi convocado para um jogo mais sério, responsável e seguro. Com o esquema tático já montado, nosso treinador reforçou a defesa para garantir a segurança de todos os jogadores. Experiência e responsabilidade são o nosso jogo. Porque, no esporte e na vida, saber avançar ou parar no momento certo faz toda a diferença. Aqui o excesso leva o cartão vermelho e a consciência faz o gol legal. BETesporte – Jogue com segurança. Jogue com responsabilidade”.