Quais medidas restritivas para apostas online o presidente Lula deve anunciar em rede nacional de rádio e TV

A ideia é que no pronunciamento seja feito um alerta sobre os riscos das apostas online e reafirmar o compromisso do governo com a proteção das famílias.

Brasília.- O governo federal estuda um pronunciamento do presidente Lula em rede nacional de rádio e TV para anunciar restrições às apostas online. A medida responde às preocupações sobre os impactos sociais e econômicos dessas plataformas no Brasil. A informação foi divulgada por Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A proposta está sendo finalizada com cautela pelo Ministério da Fazenda, com o apoio de outras pastas, como os ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, que contribuíram com suas preocupações nas discussões.

Uma das principais medidas em discussão é a proibição do uso de cartões de crédito e benefícios sociais, como o Bolsa Família, para pagar apostas online. A intenção é proteger famílias de baixa renda e prevenir o endividamento de jogadores que utilizam esses recursos para apostar.

Na última quinta-feira (26), o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), entidade que reúne operadores do setor de iGaming no Brasil, publicou uma nota, afirmando que as plataformas afiliadas tomaram a decisão voluntária de banir o uso de cartões de crédito como forma de pagamento.

Seguindo o mesmo movimento, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) recomendou que as casas de apostas suspendam o uso de cartão de crédito como forma de pagamento em suas plataformas a partir de 1º de outubro. Segundo o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, todas as empresas filiadas à associação seguirão essa orientação já nesta semana.

A proibição do uso do cartão de crédito será uma das medidas (Foto: Emerson Rocha/Focus Gaming Brasil)

O governo também planeja regulamentar a publicidade das casas de apostas, impondo regras mais rígidas, como a exigência de “propaganda responsável” nos anúncios. O objetivo é evitar campanhas que incentivem a ideia de que qualquer um pode ficar milionário apostando, algo que tem atraído muitos brasileiros, especialmente jovens, para esse ambiente de incertezas financeiras.

A colaboração entre os setores de Saúde e Desenvolvimento Social evidencia a gravidade do problema. Além das perdas financeiras, há uma preocupação crescente com os impactos psicológicos das apostas sobre indivíduos vulneráveis, especialmente aqueles que já enfrentam situações de risco social. As plataformas de apostas online estão relacionadas a casos de vício, resultando no endividamento de muitas pessoas.

Espera-se que o pronunciamento de Lula esclareça os riscos das apostas online e reafirme o compromisso do governo com a proteção das famílias brasileiras.