Parceria renovada: Betnacional estende contrato com a Federação Pernambucana de Futebol até 2026

O acordo abrange os campeonatos Pernambucano Série A2, o Pernambucano Série A3 e o Pernambucano Feminino.

Pernambuco.- A operadora de apostas esportivas Betnacional anunciou a renovação do contrato com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para as temporadas 2025 e 2026. O acordo é válido para os campeonatos Pernambucano Série A2, Pernambucano Série A3 e Pernambucano Feminino. A parceria entre a empresa e a entidade responsável pelo futebol no estado começou em 2023.

O contrato prevê ainda o patrocínio às transmissão dos jogos dessas competições pela TV FPF. No ano passado, a plataforma exibiu mais de 100 partidas, alcançando mais de 5 milhões de visualizações no Youtube.

“A renovação da nossa parceria com a Federação Pernambucana de Futebol é mais do que um compromisso com o esporte, é uma celebração da paixão que une os brasileiros ao futebol”, comentou João Studart, CEO do Grupo NSX.

“Na Betnacional, acreditamos que o esporte transforma vidas, une comunidades e inspira sonhos. Por isso, seguimos investindo não apenas nas competições, mas também em iniciativas que fortalecem as bases do futebol, como o incentivo às categorias de base e o apoio ao futebol feminino”, complementou.

O presidente da FPF, Evandro Carvalho, também comentou sobre a renovação do contrato. “A parceria com a Betnacional tem sido fundamental para o nosso futebol. Estamos confiantes de que, com a continuidade desse apoio, alcançaremos ainda mais conquistas e fortaleceremos a nossa base, o futebol feminino e as competições profissionais”, disse.

O diretor comercial da FPF, Denis Perucci, foi outro que falou sobre a parceira. “Estamos muito orgulhosos em renovar essa parceria de sucesso com a Betnacional, que tem sido uma grande aliada na valorização do futebol pernambucano. Esse acordo vai além do naming rights; é um investimento direto no desenvolvimento das competições e no fortalecimento do esporte no estado. Para 2025 e 2026, seguimos juntos apostando no talento, na paixão e no futuro do nosso futebol”, finalizou.

Veja também: Melhor do mundo: Betnacional parabeniza embaixador Vini Jr. pela conquista do FIFA The Best