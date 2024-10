As novas listagens de bets e sites autorizados a operar em níveis nacional e estadual substituem as publicadas em 1º de outubro.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) atualizou, nesta quarta-feira (2), as listas de empresas de apostas de quota fixa autorizadas a operar até o fim do ano. A nova versão inclui 93 empresas e 205 bets no âmbito nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais, substituindo a versão anterior divulgada em 1º de outubro.

Conforme notícia publicada no site do Ministério da Fazenda, devido a erros no sistema, três indicações que atendiam aos requisitos e prazos foram omitidas da primeira lista nacional de empresas de apostas. Além disso, uma empresa e suas bets foram incluídas após a confirmação de que o pedido foi assinado por um representante legal autorizado.

A lista de empresas e marcas com autorizações estaduais foi atualizada após comunicações oficiais dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A SPA-MF solicitou que os 26 estados e o Distrito Federal enviassem suas listas de empresas autorizadas.

Kaizen Gaming Brasil Ltda – Betano Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT) – Superbet, Magicjackpot e Luckydays MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda – Rei do Pitaco e Pitaco Ventmear Brasil S.A. – Sportingbet e Betboo Big Brazil Tecnologia – Caesar’s NSX Brasil S.A. – Betnacional, Mr. Jack Bet e Pagbet Apollo Operations Ltda – KTO Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. – Betsson Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. – galera.bet F12 do Brasil Jogos Eletrônicos – F12.bet, Luva.bet e Brasil bet Blac Jogos Ltda – SportyBet EB Intermediações e Jogos S/A – EstrelaBet Betfair Brasil Ltda – Betfair e PokerStars OIG Gaming Brasil Ltda – 7 Games, Betao e R7 NVBT Gaming Ltda – Novibet Seguro Bet Ltda – SeguroBet GameWiz Brasil Ltda – ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r e bet.app HS do Brasil Ltda – bet365 Aposta Ganha Loterias Ltda – Aposta Ganha Futuras Apostas Ltda – Brazino777 Sorento Bay Ltda – Betway, Jackpot City, Spin Palace H2 Licensed Ltda – SeuBet e H2 Bet SC Operating Brasil Ltda – VBet e Vivaro CDA Gaming Ltda – Casa de Apostas e Betsul Fast Gamings S.A. – BetFast, Faz1bet e Tivobet Lucky Gaming LTDA – 4play e Pagol Grove Eagle Gestão de Bens LTDA – Estadium, Joganho e Oten Suprema Bet Ltda – SupremaBet, MaximaBet e XPGames Betesporte Aposta Online Ltda – Betesporte e Lance de Sorte King Panda Group Ltda – King Panda Boa Lion S.A. – LeoVegas e Royal Panda Betspeed Ltda – Betspeed Levante Brasil Ltda – Sorte Online e Lottoland Digiplus Brazil Interactive Ltda – ArenaPlus Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda – PixBet, Flabet e Bet da Sorte Lema Administração e Participações S.A. – Rio Jogo, LottoMaster e betagora Hope Gaming Ltda – Playpix e Dupoc Betbr Loterias Ltda – Apostou, b1.bet e BRBET Gorillas Group do Brasil Ltda – Bet Gorillas e Donald bet EA Entretenimento e Esportes Ltda – BateuBet Track Gaming Brasil Ltda – BetWarrior Sortenabet Gaming Brasil S.A. – pixmile, Sorte na Bet e Bet Fusion Bell Ventures Digital Ltda – Bandbet e vivasorte Brilliant Games – Afun Foggo Entertainment – Blaze e Jonbet Ana Gaming Brasil S/A – Bet7k, Cassino Pix e Bet Vera 7MBR Ltda – Cbet, Vertbet e Dashboard Fund UPBET Brasil Ltda – UPBETBR, 9d e Wjcasino Enseada Serviços e Tecnologia Ltda – Betmotion, Betman e Apostou Ganhou Alfa Entretenimento S.A – Alfa.bet Select Operations Ltda – MMABet, PAPI GAMES e IN2BET B3T4 International Group LTDA – Bet4 Sabiá Administração Ltda – BR4Bet, GoldeBet e lotogreen A2FBR Ltda – Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook e Verdinha Betboom Ltda – betboom Tropicalize Bet Lrda – BetFive, IO, B2X, JetBet, SorteBet e Pinbet Aposta 1 Ltda – Aposta 1 e Apostamax Jogo Principal Ltda – InplayBet, GingaBet e QGBet Skill on net Ltda – Bacana Play e Play Uzu Worls Sports Technology Ltda – BetCopa AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda – Aposta365 RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda – multibet e acelerabet GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A. – Play7, Zedocash e Bankbet Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda – Amabet, BetFortuna e Fortuna Play FC Entretenimento Esportivo Ltda – LampionsBet Responsa Camming Brasil Lrda – Responsa, Joga Limpo e Odd Fair SPE Única Bet Ltda – Única Bet, Bicho no Pix e Claro Bet Lindau Gaming Brasil S.A. – FazoBetAí, oleybet e betpark Meridian Gaming Brasil SPE Ltda – Meridianbet Laguna Serviços e Tecnologia Ltda – NossaBet, Spin365 e Mundifortuna Atlantis Comércio Eletrônico e Software House – MetBet, EsportivaBet e MetGol 100% Estadox Ltda – Tropino e Anima Bet Vanguard Entretenimento Brasil Ltda – Esporte 365, Bet Aki e Jogo de Ouro WK Negócios e Finanças Ltda Zona de Jogo Negócios e Participações Ltda – Zona de Jogo, ApostaOnline e OnlyBets Logame do Brasil Ltda – Logame, LogFlix e Liderbet SevenX Gaming S/A – Bullsbet Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online – Elisa.bet, Pagamentos.bet e Lotoaposta Bbet Ltda – Davbet e playbonds Bet.bet Soluções Tecnológicas S.A – Bet.bet Defy Ltda – 1xBet, 1xcassinos e Apuesta 360 Olavir Ltda – Rivalo Hilgardo Gaming Ltda – A247 Brand Force Mastery Ltda – Receba.com, Latinbet e Lumosbet Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda – Mc Games, MonteCarlosbet e MonteCarlos Cash for Pay Ltda – Betmillion, ApostaTudo e Betsat Zbet Ltda – Zbet, Xbet e Kbet Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas – Puskás Bet, Cibet e Big Win Free G2 Negócios Digitais Ltda – GRXBet BRX Gaming S.A. – BRX Gaming e Ricobet Amplexus Corporation Ltda – Parimatch Nexus International Ltda – Megaposta, Betex e Lanistar JBD Comunicação e Tecnologia Ltda – Marjosports, Hanzbet e Chegou Bet

Sobre a elaboração da lista positiva

Segundo a Fazenda, algumas marcas não constam na lista nacional por diferentes motivos. Algumas empresas no Sistema de Gestão de Apostas do MF optaram por não indicar marcas e sites, enquanto outras fizeram a indicação, mas não se enquadraram na Portaria SPA/MF nº 1.475 por oficializarem o pedido de autorização após 17/09.

No comunicado, a pasta também informa que “O último conjunto relevante foi o das empresas sobre as quais, no curso das avaliações da documentação apresentada no procedimento de autorização, foram identificadas, a partir de pesquisas em fontes oficiais e em fontes abertas, informações que colocam em questão elementos fundamentais para o desempenho de uma atividade, reconhecida como serviço público pela legislação, como idoneidade das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como a origem e utilização dos recursos”.

“Dado o dever de cautela da Administração Pública, visando a proteção do interesse nacional e a proteção dos interesses da coletividade, preventivamente as empresas desse grupo não terão suas atividades reconhecidas como regulares, para fins do período de adequação. A ponderação com os direitos dos apostadores e a salvaguarda da economia popular foi feita para a tomada da decisão, o que decorre também do espírito do art. 5º da Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023”.

A Fazenda finaliza o comunicado informando que a medida é cautelar e preventiva. Os pedidos de autorização serão finalizados dentro do prazo, e se atenderem a todos os requisitos legais, poderão receber a autorização para operar conforme a legislação vigente.

Empresas de apostas que não solicitaram autorização serão suspensas a partir de outubro

A partir de 1º de outubro, as empresas de apostas de quota fixa que não solicitaram autorização ao Ministério da Fazenda terão suas atividades suspensas até obterem permissão. A Portaria nº 1.475/2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU), publicada no dia 17 de setembro, determina que, até dezembro, somente as empresas em operação que solicitaram autorização poderão continuar funcionando.

Casas de apostas devem protocolar pedido de liçença no Sistema de Gestão de Apostas do MF

Até dezembro, a Fazenda deve analisar os primeiros pedidos de autorização. A partir de 1º de janeiro de 2025, apenas empresas que atenderem às leis e regulamentações vigentes poderão operar. Em 2024, empresas aprovadas deverão pagar uma taxa de R$ 30 milhões para iniciar suas atividades e, a partir de janeiro, devem cumprir regras contra fraude, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva.

A nova portaria estabelece que o período de adequação até dezembro será para as empresas em atividade que solicitaram autorização ao Ministério da Fazenda antes da publicação da Portaria 1.475. A partir de outubro, empresas que não solicitaram autorização serão consideradas ilegais até obterem permissão. Aqueles que solicitaram autorização, mas não estavam em operação, deverão aguardar até janeiro para começar, desde que cumpram todos os requisitos do MF.