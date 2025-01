FBMDS pronta para agitar a ICE Barcelona2025 com inovações em iGaming

A marca apresentará seu portfólio de produtos de jogos online no estande 3H30. (Imagem: Divulgação/FBMDS)

Empresa chega ao evento com o slogan “Cada Faísca Conta”.

Comunicado de imprensa.- A contagem regressiva começou, e a FBMDS está preparada para brilhar na ICE Barcelona 2025, de 20 a 22 de janeiro. Com uma linha impressionante de novidades, a FBMDS promete redefinir o cenário do iGaming. “Cada Faísca Conta” é o mantra que guia a presença da FBMDS na ICE Barcelona, onde a marca apresentará seu dinâmico portfólio de produtos de jogos online no estande 3H30.

Guiada pela crença de que Cada Faísca Conta, a marca pretende iluminar o caminho na ICE Barcelona com jogos inovadores, métricas aprimoradas de engajamento dos jogadores e parcerias estratégicas. Ao entrar em 2025, ano em que celebra seu marco de 5 anos, a FBMDS destaca seu foco em experiências centradas nos jogadores e soluções voltadas para operadores, reforçando o compromisso da marca em moldar o futuro dos cassinos online.

A FBMDS continua a dominar o segmento de vídeo bingo, trazendo sua excelência característica para o mercado de jogos online. Na feira internacional, a marca apresentará o melhor do entretenimento em iGaming com mecânicas inovadoras, matemáticas de jogo recompensadoras e a nova coleção Infinity Series, redesenhando o conceito de experiências de vídeo bingo.

Além de seu portfólio de vídeo bingo, a empresa também destacará o popular Ronaldinho Crash, um vibrante jogo crash com o tema de futebol que traz a magia de um dos maiores jogadores de futebol para o universo dos jogos. Além da excelência nos jogos, a FBMDS convida os participantes a se envolverem no FBM Foundation Keepy-Uppy Challenge, uma divertida iniciativa que apoia uma causa significativa.

Os visitantes do estande também poderão experimentar uma emocionante aventura no jogo Champion Tales, combinando recursos poderosos e jogabilidade envolvente para cativar jogadores e maximizar o sucesso dos operadores.

Com mais de 70 jogos de ponta, a FBMDS oferece soluções personalizadas para impulsionar operações de cassinos online. Além das novidades em vídeo bingo e jogos crash, o portfólio extenso da FBMDS de slots, lottos e jogos de mesa garante uma oferta diversificada para atender às necessidades de operadores e às preferências dos jogadores, disponíveis para exploração detalhada durante o evento.

Este ano, a marca visa consolidar ainda mais sua posição como a Online Casino Game Changer, forjando parcerias sólidas com operadores e parceiros-chave em todo o mundo, para o qual a ICE Barcelona é o palco perfeito para reforçar esses objetivos. Junte-se à marca no estande 3H30 e experimente como Cada Faísca Conta na jornada rumo ao sucesso no iGaming.

