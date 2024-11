Por que o Ministério da Igualdade Racial está preocupado com o impacto das bets na vida da população negra

secretária-executiva adjunta do ministério, Ana Mírian Carvalho, representou a pasta durante audiência pública no STF.

O Ministério da Igualdade Racial expressou preocupação com o impacto das apostas online na audiência pública do STF sobre os impactos sociais das bets. Segundo o ministério, uma média de R$ 3 bilhões (USD 517,5) provenientes do Bolsa Família foram movimentados via Pix em agosto, o que pode indicar um impacto econômico significativo entre os cidadãos mais vulneráveis.

De acordo com a Agência Brasil, a secretária-executiva adjunta do ministério, Ana Mírian Carvalho, ressaltou esse dado durante a audiência.

“Dados do Ministério do Desenvolvimento Social indicaram que a maioria das pessoas beneficiárias do Bolsa Família, 39,5 milhões de pessoas, 72,8% do total, se declararam como pretas ou pardas no cadastro único. Segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, pessoas pretas e pardas são mais de 70% dos pobres e extremamente pobres no país. Esses dados revelam o impacto e consequências negativas das apostas na vida da população mais pobre no Brasil, majoritariamente pessoas negras”, afirmou Ana Mírian.

De acordo com o advogado da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Pietro Cardia, o atual problema das bets decorre de um mercado que foi legalizado, mas ainda carece de regulamentação.

“É justamente este cenário que causou essa realidade posta hoje, com os seus malefícios que estamos experimentando. Quatro mil sites de apostas ativos hoje, diversos com fraudes, que não é a realidade daqueles que buscam o jogo lícito e regulado. Um jogo saudável, que não engaje crianças e adolescentes e que seja um ponto relevante da economia brasileira e não um fruto de endividamento das famílias”

O ministro do STF Luiz Fux convocou uma audiência pública sobre apostas online para discutir uma ação que questiona a constitucionalidade da lei das bets, aprovada no ano passado.

O Partido Solidariedade e a Confederação Nacional do Comércio argumentam que a lei das bets aumentou o endividamento das famílias, pode incentivar o vício em jogos e expõe crianças e adolescentes ao risco de acesso às apostas.

