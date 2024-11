Parceria de conteúdo: brasileira Caleta Gaming fecha acordo com a operadora Novibet

A Caleta produz jogos de cassino online pensados para o mercado brasileiro.

A desenvolvedora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming firmou um acordo com a plataforma de apostas esportivas Novibet. Com essa parceria, cresce a oferta de iGames na América Latina, já que a Caleta tem um portfólio de mais de 130 jogos, incluindo slots, videobingos, loterias, raspadinhas, crash games e mines.

“A integração dos títulos da Caleta Gaming na plataforma da Novibet ressalta nosso comprometimento em trazer experiências de jogo diversificadas e de alta qualidade para nossos usuários. Estamos animados em oferecer conteúdos que ressoam fortemente com o mercado Latam e fornece aos nossos jogadores uma experiência de jogo mais rica e localizada”, comenta Foteini Matthaiou, diretor de Produtos de Cassino e CRM da Novibet.

“Assinar esta parceria com a Novibet é um marco importante para a Caleta Gaming. Estamos animados em oferecer nossos jogos para uma plataforma que valoriza a experiência do jogador e a integridade das apostas, e estamos comprometidos em continuar a inovar e oferecer produtos de alta qualidade que ressoem com os jogadores brasileiros”, comentou Paulo Nova, cofundador e CTO da Caleta Gaming.

A empresa brasileira possui a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI e também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

Recentemente, a Caleta Gaming anunciou os próximos lançamentos previstos para os dois últimos meses de 2024 e ainda os games que devem entrar no mercado no primeiro trimestre de 2025. Os nove próximos jogos que devem ficar disponíveis são dos tipos slots e videobingos.

A Novibet é uma empresa de apostas que atua em dez países. No Brasil, ela é uma das que se inscreveu para conseguir a licença federal para operar de forma regularizada.

