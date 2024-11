Sportingtech amplia conteúdo de cassino com integração da Alea, oferecendo mais de 15.000 jogos para operadoras

A nova parceria permite que os parceiros operadores da Sportingtech acessem a vasta biblioteca de jogos da Alea.

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech, fornecedora de soluções de iGaming, anunciou sua mais recente parceria com a Alea, agregadora de cassinos, conhecida por seu extenso portfólio de jogos e abordagem inovadora na distribuição de conteúdo.

Essa integração traz mais de 15.000 jogos para a plataforma da Sportingtech, permitindo que as operadoras ofereçam aos jogadores uma variedade excepcional de opções, desde slots até jogos de cassino ao vivo e jogos de mesa, todos otimizados para uma experiência de jogo fluida.

A vasta biblioteca da Alea inclui alguns dos títulos mais envolventes do setor, projetados para oferecer uma vantagem competitiva às operadoras com uma combinação única de jogos populares e recursos exclusivos. Sem necessidade de manutenção técnica, o conteúdo da Alea proporciona uma solução de expansão sem complicações, permitindo que as operadoras da Sportingtech aprimorem suas ofertas de cassino sem aumentar a carga operacional.

Robert Nevill, Gerente Comercial Sênior da Sportingtech, comentou: “A parceria com a Alea representa um aprimoramento empolgante para nossa plataforma, dando aos nossos parceiros acesso a uma das maiores e mais dinâmicas bibliotecas de jogos do mercado. O compromisso da Alea em fornecer conteúdo de alta qualidade sem barreiras técnicas está perfeitamente alinhado com a missão da Sportingtech de oferecer soluções versáteis para nossos clientes”, afirmou.

“Esta parceria é um passo significativo à medida que continuamos a expandir nossa variedade de jogos e enriquecer a experiência dos jogadores nos mercados globais”, acrescentou Robert.

Seleção Premium de Jogos & Integração Sem Complicações

A extensa biblioteca de conteúdo da Alea, combinada com sua reputação por qualidade e inovação, permitirá que as operadoras da Sportingtech atraiam e mantenham jogadores com uma ampla gama de opções de entretenimento.

A integração da Alea garante que a plataforma da Sportingtech permaneça na vanguarda da indústria de iGaming, suportando as operadoras com uma biblioteca otimizada e pronta para lançamento, sem necessidade de suporte técnico contínuo. Esse foco na integração sem complicações permite que os clientes da Sportingtech se mantenham competitivos, renovando constantemente seus portfólios de jogos em resposta às demandas dos jogadores.

Jordi Sendra, CEO da Alea, declarou: “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Sportingtech, cuja plataforma abrangente e amplo alcance de mercado os torna o parcieiro ideal para levar nosso conteúdo a novos públicos. A ampla seleção de jogos da Alea, combinada com nosso compromisso com a flexibilidade das operadoras e o engajamento dos jogadores, certamente irá aprimorar a experiência de jogo para as operadoras da Sportingtech. Estamos ansiosos para ver essa parceria impulsionar o crescimento e fornecer uma vantagem única para as operadoras no competitivo mercado de iGaming.”

De acordo com a Sportingtech, esta colaboração reforça o compromisso contínuo da empresa em fornecer às suas operadoras soluções de conteúdo premium e personalizáveis, mantendo os jogadores engajados.

“A adição da abrangente biblioteca de jogos da Alea posiciona a Sportingtech para oferecer uma experiência de jogo de alto nível, apoiada por uma seleção crescente de conteúdos adaptados às necessidades de um público global”, afirma a empresa em comunicado.