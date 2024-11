Pesquisa SOFTSWISS Q3’24: 58% citam cripto como motor principal em novos mercados

Especialistas analisaram as apostas em criptomoedas deste ano para compartilhar os insights mais recentes.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma empresa de tecnologia e pioneira em jogos com criptomoedas com mais de 15 anos de experiência, realizou uma pesquisa revelando que a maioria considera as criptomoedas um motor fundamental para o crescimento em novos mercados. Especialistas também analisaram as apostas em cripto deste ano para partilhar as informações mais recentes.

O Bitcoin recentemente alcançou um recorde histórico, aproximando-se de 90.000 euros por moeda. No entanto, durante o terceiro trimestre de 2024, enfrentou a sua queda mais acentuada em vários anos. Os especialistas da SOFTSWISS examinam como essas mudanças de mercado influenciaram o desempenho de iGaming na análise trimestral “State of Crypto”.

Um Quarto da População Mundial Envolve-se em iGaming

As estatísticas globais de iGaming indicam que aproximadamente 26% da população mundial já participou em iGaming. Até 2028, projeta-se que o mercado de iGaming alcance 243,2 milhões de utilizadores, com um volume de mercado próximo de 130 mil milhões de euros, dos quais uma parte substancial deverá envolver criptomoedas.

Dados da SOFTSWISS mostram que, durante os primeiros nove meses de 2024, a Soma Total de Apostas, incluindo fiat e cripto, aumentou 43,1% em comparação com o mesmo período de 2023. Simultaneamente, o Contador Total de Apostas apresentou um crescimento ainda mais impressionante, ultrapassando os 44,5%.

Uma análise comparativa desde 2022 demonstra que as apostas em fiat estão a crescer muito mais rapidamente do que em cripto. Uma comparação entre os primeiros nove meses de 2024 e o mesmo período do ano anterior revelou que a Soma de Apostas em Fiat obteve um aumento de 50,4%.

A abordagem conservadora em relação aos métodos de pagamento resultou num crescimento mais lento da Soma de Apostas em Cripto em comparação com fiat e levou a um ligeiro declínio de 4 pontos percentuais na quota de cripto em 2024.

Potencial das Criptomoedas no iGaming em 2025

De acordo com o relatório SOFTSWISS iGaming Trends 2025, as criptomoedas devem continuar a ser um dos métodos de pagamento preferidos no setor. Com base na pesquisa da empresa, 58% dos entrevistados identificaram as criptomoedas como o principal motor de crescimento em novos mercados, destacando o seu papel essencial na moldagem do futuro da indústria.

Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS, reflete sobre as possibilidades das criptomoedas: “A integração de pagamentos em cripto permite que as empresas de iGaming operem globalmente, oferecendo maior rapidez e conveniência. Com o alcance naturalmente sem fronteiras do iGaming, isso amplia o acesso das plataformas a um público internacional mais vasto, aumentando o seu potencial de crescimento global.”

“O que é mais, as taxas de transação em cripto podem ser quase três vezes mais baixas em comparação com gateways fiat tradicionais, permitindo que as empresas de iGaming economizem nos custos de processamento e reinvistam esse capital”, acrescenta Max Krupyshev, CEO da CryptoProcessing by CoinsPaid.

Dados da SOFTSWISS confirmam o interesse estável nas criptomoedas. Nos primeiros nove meses de 2024, a Soma de Apostas em Cripto aumentou 15,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Uma análise de longo prazo, trimestre a trimestre, revela um padrão de crescimento consistente, embora o terceiro trimestre de 2024 tenha registrado uma queda de 9 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A queda coincide com o declínio nas taxas de câmbio das principais criptomoedas, incluindo Bitcoin, Litecoin e Ethereum, que ocorreu no terceiro trimestre.

Entretanto, o Contador de Apostas em Cripto subiu 16,2% no terceiro trimestre de 2024, indicando interesse estável em jogos com criptomoedas. Essa combinação revela que, embora o envolvimento em apostas cripto permaneça estável, o valor total apostado está estreitamente correlacionado com as flutuações nas taxas de câmbio das criptomoedas.

Crescimento da Participação das Altcoins

As cinco criptomoedas mais populares no iGaming mantiveram-se estáveis ao longo dos anos, com algumas alterações na ordem de classificação. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether e Dogecoin são as mais populares entre os jogadores cripto. Embora as altcoins representassem apenas 25,1% das apostas nos primeiros nove meses do ano passado, a sua participação aumentou significativamente para mais de 47% no mesmo período em 2024.

A participação do Bitcoin caiu 22 pontos percentuais durante os primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Ao mesmo tempo, o Tether e o Litecoin registaram o crescimento mais impressionante, com aumentos de mais de 8 p.p. e 7,8 p.p., respectivamente. O Ethereum também reforçou a sua posição com um crescimento de 4,9 p.p.

Outra tendência significativa revela que alguns casinos, como Rollbit e Shuffle, utilizam tokens próprios de iGaming para aumentar o envolvimento dos jogadores. Tokens desenvolvidos especificamente para jogos oferecem maior compatibilidade entre plataformas, menor volatilidade e benefícios exclusivos para os utilizadores. As criptomoedas impulsionam o desenvolvimento de novos métodos de pagamento e o crescimento dos negócios.

Vitali Matsukevich resume: “As criptomoedas oferecem aos operadores de iGaming vantagens-chave além dos menores custos e alcance global. O blockchain melhora a segurança e a justiça através da transparência e rastreabilidade, com cada transação e resultado de jogo registrado de forma permanente e imutável. Colaborar com especialistas de confiança em cripto permite que os operadores aproveitem estes benefícios, posicionando-se para o crescimento e enfrentando as mudanças do mercado de forma eficaz.”

O novo relatório SOFTSWISS iGaming Trends 2025 oferece mais insights sobre o papel das criptomoedas no setor de iGaming, que está em constante evolução.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria de iGaming. A SOFTSWISS detém várias licenças de jogo e oferece software completo para a gestão de projetos de iGaming. O portfólio de produtos da empresa inclui a Plataforma de Casino Online, o Agregador de Jogos com mais de 23.500 jogos de casino, a plataforma de afiliados Affilka, o software de Sportsbook e o Agregador de Jackpots.

Em 2013, a SOFTSWISS revolucionou a indústria ao lançar a primeira solução de casino online otimizada para Bitcoin no mundo. A equipe de especialistas, com sede em Malta, Polônia e Geórgia, conta com mais de 2.000 colaboradores.

