Como a VaideBet conseguiu ser incluída na lista nacional de bets autorizadas pela Fazenda

Empresa havia ficado de fora das primeiras listas de operadoras credenciadas.

A casa de apostas VaideBet foi adicionada à lista oficial de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda para operar durante o período de transição, que se estende até 31 de dezembro de 2024. Em uma atualização realizada em 19 de novembro, a marca foi incluída, registrada sob o CNPJ da BPX Bets Sports Group LTDA, que também controla as plataformas Obabet e BetPix365, igualmente autorizadas.

Conforme a lista do Ministério da Fazenda, a inclusão da VaideBet ocorreu por determinação judicial. Ex-patrocinadora do Corinthians, a ausência da casa de apostas nas primeiras versões da lista nacional divulgada pelo ministério foi uma das que mais surpreenderam.

A ausência inicial da VaideBet na lista da Fazenda é possivelmente ligada às suspeitas da Operação Integration, que investiga exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O proprietário da VaideBet, José André da Rocha, foi um dos alvos dessa investigação.

Com a nova adição, a lista nacional de bets autorizadas a operar até 31 de dezembro agora conta com 101 empresas. A lista estadual permanece com 26 companhias credenciadas nos estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Paraíba.