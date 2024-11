A Play’n GO recruta toda a família Wilde para a sua mais recente aventura, “Wildest Gambit”

“Wildest Gambit” reúne a lendária família Wilde – Rich, Cat e Uncle Gerard – em uma jornada épica por quatro destinos únicos.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO convida os jogadores a se juntarem à família Wilde na nova slot Wildest Gambit, uma aventura de 5×3 que mistura mistério, emoção e grandes oportunidades de ganho com um multiplicador de até x20.000.

Wildest Gambit traz a icônica família Wilde — Rich, Cat e o tio Gerard — em uma jornada por quatro destinos únicos, desde as areias douradas do Egito até as densas selvas da América do Sul. A slot apresenta uma combinação de Wilds Expansíveis, Sticky e Multiplicadores, oferecendo mais chances de ganhar tanto no jogo base quanto nos giros grátis. Cada local traz desafios exclusivos, recompensando os jogadores com tesouros surpreendentes.

Entre as mecânicas principais, estão três tipos de Wilds: Sticky Wilds, que bloqueiam e ativam Re-Giros; Expanding Wilds, que se expandem pelos rolos para aumentar as chances de vitória; e Multiplier Wilds, que oferecem multiplicadores de até x8. Essas características criam uma experiência imersiva e dinâmica, mantendo o compromisso da Play’n GO em oferecer narrativas envolventes.

Os fãs da série reconhecerão referências a títulos anteriores, como Rich Wilde and the Tome of Insanity (2024) e Gerard’s Gambit (2023), além de elementos semelhantes aos de Rich Wilde and the Book of Dead (2016) e Pilgrim of Dead (2023), com símbolos expansíveis.

Wildest Gambit eleva a experiência a novos níveis, com uma narrativa centrada na família e combinações de Wilds inovadoras. Ideal para quem busca emoção e grandes vitórias.